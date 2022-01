Erste Vorarbeiten für den Abriss der alten Sängerhalle sind am Freitag und Samstag in vollem Gange gewesen. Mitarbeiter der Firma Haag aus Elmstein entfernten drei große Robinien und viel Grünzeug rund um das Gebäude.

Die alte Sängerhalle soll ab April abgerissen werden, dass die Vorarbeiten jetzt schon losgehen und damit alles im Zeitplan liegt, freut Ortsbürgermeister Elmar Reichert (parteilos). Er informierte am Wochenende darüber, dass Nachpflanzungen von Bäumen vorgesehen sind. Der Auftrag für die jetzigen Arbeiten wurde vom Gemeinderat im November vergeben. Kostenpunkt: knapp 15.000 Euro für die Rodung und 4600 Euro für Wurzelfräsungen. Die alte Sängerhalle werde „voraussichtlich bis März genutzt“, erklärte der Ortsbürgermeister, im April würden die Sänger, die Volkshochschule und andere Nutzer dann ins Gemeindezentrum Eulennest in der Hauptstraße „umziehen“. Welche Firma den Abriss der alten Halle in der Luitpoldstraße übernehmen werde, stehe noch nicht fest – dass die neue Halle bis Ende 2023 gebaut sein soll aber schon.