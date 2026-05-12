Das Gasthaus „Zum Seltenbacher Hof“ gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Nun soll es weiterbestehen. Was der neue Inhaber mit dem Lokal vorhat.

Wo andernorts die Rollläden dauerhaft unten bleiben, entsteht in Eisenberg etwas Neues – oder vielmehr etwas Vertrautes in neuem Gewand. Mitte Mai eröffnet das traditionsreiche Gasthaus „Zum Seltenbacher Hof“, vielen als Seltenbach bekannt, erneut. Hinter dem Neustart steht mit Dominik Eisel ein Quereinsteiger, der bewusst auf alte Tugenden setzt und damit einen Nerv treffen könnte.

Die Ausgangslage ist alles andere als einfach. Das Wirtshaussterben macht auch vor der Region nicht halt, vielerorts kämpfen Gastronomen ums Überleben. „Das Ganze startet sehr sportlich“, sagt Eisel und lacht. Tatsächlich liegen zwischen Kaufabschluss Ende März und Eröffnung gerade einmal sechs Wochen.

Von der Destillerie zum Lokal

Eisel ist in Eisenberg kein Unbekannter. Seit 2012 betreibt er einen Elektrohandwerksbetrieb und seit 2015 ein Planungsbüro für die Haustechnik. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Lara-Sophie Schäfer gründete er die „Eistal Destillerie“, die 2018 durch eine Kleinbrauerei erweitert wurde. Zudem bewirtschaftet er rund 16,8 Hektar Land mit Obstbäumen rund um Dannenfels. Nun also Gastronomie – ein Schritt, der für ihn vor allem eine Herzensangelegenheit ist. Denn der „Seltenbacher Hof“ ist mehr als nur ein Gebäude.

Das Gasthaus hat eine lange Tradition. Foto: Robert Paul

Mehr als 100 Jahre lang wurde hier Gasthausgeschichte geschrieben, Generationen von Gästen gingen „uff die Selebach“, wie es im Dialekt heißt. Viele erinnern sich an die Zeiten bei Meta und Stefan Schneidt: ein rustikaler Gastraum mit Holzofen, einfache, ehrliche Küche und ein Biergarten, der im Sommer zum Treffpunkt wurde. Die Gastronomie wurde danach noch zwei Generationen innerhalb der Familie weitergeführt. Genau an dieses Gefühl möchte Eisel anknüpfen. „Wir wollen kein Schickimicki, sondern eine Wirtschaft, in der man sich wohlfühlt“, betont er. Die Speisekarte wird bewusst bodenständig gehalten: Pfälzer Klassiker statt internationaler Trends. „Pizza oder Burger werden bei uns keinen Platz haben“, sagt Eisel augenzwinkernd – und outet sich gleichzeitig als bekennender Schnitzelliebhaber.

Nicht nur Essen im Vordergrund

Doch es geht ihm um mehr als nur gutes Essen. Der „Seltenbacher Hof“ soll wieder ein Treffpunkt werden, ein Ort, an dem Menschen unterschiedlichster Hintergründe zusammenkommen. Wanderer aus der nahen Erlebnislandschaft Erdekaut, Radfahrer auf Tour, Handwerker nach Feierabend oder einfach Nachbarn – sie alle sollen hier Platz finden. „Früher saßen alle an einem Tisch. Genau das wünschen wir uns wieder“, so Eisel. Wenn es sich ergibt, steht auch einem Stammtisch nichts im Weg. Dazu gehört ein niedrigschwelliges Konzept: Hier kann man sich auch mit Kleinigkeiten stärken und das Zusammensitzen lädt zur Pfälzer Gemütlichkeit ein. Geselligkeit statt grenzenlosem Konsumzwang.

Im Inneren des Gebäudes wird derzeit noch kräftig gearbeitet. Viel verrät Eisel nicht, nur so viel: Der Charme des Alten bleibt erhalten. „Die Bilder hängen noch, und die Theke steht auch noch an ihrem Platz.“ Gleichzeitig wird modernisiert, um den Anforderungen von heute gerecht zu werden. Auch der Biergarten wurde aufgewertet und rechtzeitig zur Saison vorbereitet. „Wir wollen während der warmen Sommerzeit den Biergarten zum Dreh– und Angelpunkt machen“, betont Schäfer.

Regionale und klassische Küche

Kulinarisch setzen beide auf Regionalität. Zutaten sollen möglichst aus der Umgebung stammen, lange Transportwege vermieden werden. Trotz steigender Kosten will er versuchen, die Preise moderat zu halten. Zum Start fällt die Speisekarte noch überschaubar aus, soll aber nach und nach erweitert werden. Vegetarische Gerichte sind ebenfalls vorgesehen. Personell ist das Grundgerüst bereits geschaffen: Ein erfahrener Koch leitet die Küche, Servicekräfte stehen bereit. Dennoch wird weiter Verstärkung gesucht, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Ob das Konzept aufgeht, bleibt abzuwarten. Eisel selbst bleibt realistisch: „Es hängt von den Menschen ab, ob sie das Angebot annehmen.“ Mit dem Gasthaus „Zum Seltenbacher Hof“ kehrt damit nicht nur eine Gaststätte zurück, sondern vielleicht auch ein Stück verloren gegangene Alltagskultur. So lautet zumindest der Wunsch des Betreibers.

Die Eröffnung

Die offizielle Eröffnungsfeier startet am Samstag, 16. Mai, um 11.30 Uhr mit einem Fassbieranstich. Musik gibt es von der Eisenberger Blaskapelle, und nachmittags spielen ab 15.30 Uhr die „Alpintaler“. An diesem Tag sind Tischreservierungen ratsam. Für die Ungeduldigen ist schon ein erstes Kennenlernen am Freitag, 15. Mai, ab 17 Uhr möglich.