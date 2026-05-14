Seit Monaten streitet Grünstadt über den Kreuzerweg. Am Dienstag entscheidet sich, ob er Fahrradstraße bleibt. Wer sich schon festgelegt hat und welche Frage ungeklärt ist.

Wie ist es zum Grünstadter Fahrradstraßen-Streit gekommen?

Fachleute haben für die Stadt ein Radverkehrskonzept erarbeitet, das der Rat bereits im April 2022 eifrig gelobt und dann einstimmig beschlossen hat. Es enthält viele Vorschläge, die nach und nach aufgegriffen werden. Einer von ihnen: Der etwa 800 Meter lange Kreuzerweg wird zur Fahrradstraße. Für Autos bleibt er damit zwar weiterhin offen, aber der motorisierte Verkehr hat sich nun unterzuordnen. Ernst gemacht hat die Stadt damit schon vor mehr als einem Jahr: Seit Ostern 2025 stehen die neuen Schilder. Bislang allerdings gelten die Fahrradstraßen-Regeln nur im Probebetrieb, die finale Entscheidung über die Zukunft des Modells hat der Rat mehrfach verschoben. In seiner Sitzung am Dienstag soll er sich nun endgültig festlegen.

Welche Gründe führen die Befürworter der Fahrradstraße ins Feld?

Ihre Anhänger sagen: Es ist ungerecht, dass in Grünstadt bislang vor allem die Interessen der Autofahrer zählen. Außerdem könne eine Fahrradstraße die Bürger dazu ermutigen, häufiger aufs Auto zu verzichten. Damit täten sie etwas für ihre Gesundheit und für die Umwelt – und es gäbe weniger Staus.

Welche Argumente bringen die Gegner der Fahrradstraße vor?

Die Kritiker sagen, dass auf der Fahrradstraße kaum Fahrradfahrer zu sehen seien. Außerdem sei sie ein Verkehrshindernis für Autos und Lastwagen. Sie verursache daher unnötige Staus, die wiederum zu mehr CO 2 -Ausstoß führten. Dabei geht es weniger um den Kreuzerweg selbst, sondern vor allem um Querstraßen: Der Südring sowie die Richard-Wagner- und die Otto-Fliesen-Straße führen zwar durch Wohngebiete, sie dienen aber gleichzeitig als Verbindung zwischen Kirchheimer Straße samt Autobahn-Anschluss und Sausenheim. Früher waren sie daher Vorfahrtsstraßen, nun prangen an ihren Kreuzerweg-Kreuzungen Stopp-Schilder.

So war es früher: Stopp-Vorgabe für den Verkehr auf dem Kreuzerweg. Foto: Christoph Hämmelmann

Verursacht die Fahrradstraße tatsächlich Staus im Südring sowie in der Richard-Wagner- und der Otto-Fliesen-Straße ?

Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) sagt: Größere Stockungen wegen der Fahrradstraße gab es nur in der Anfangsphase. Wenn sich der Verkehr zum Beispiel im Südring staue, liege das vor allem am Zebrastreifen vor der Dekan-Ernst-Schule und an Elterntaxis. Der Rathaus-Chef beruft sich dabei nicht nur auf seinen persönlichen Eindruck, sondern auch auf Messungen durchs Ordnungsamt.

Gibt es eine Kompromiss-Idee, auf die sich Gegner und Befürworter der Fahrradstraße einigen könnten?

Der Seniorenbeirat hat versucht, einen Mittelweg zu finden. Demnach soll der Kreuzerweg Fahrradstraße bleiben, Südring sowie Richard-Wagner- und Otto-Fliesen-Straße werden aber trotzdem wieder zu Vorfahrtsstraßen. Die Stadtverwaltung hat diesen Vorschlag den Fachleuten vorgelegt, die einst das Radverkehrskonzept erdachten. Deren Antwort: Der Verkehr auf einer Fahrradstraße solle durchgehend Vorrang haben. Denn diese Einheitlichkeit sei wichtig für die Verkehrssicherheit.

Sind in den letzten Tagen vor der endgültigen Entscheidung noch neue Argumente vorgebracht worden?

Die Stadtverwaltung hat genauer erläutert, warum der Kompromissvorschlag des Seniorenbeirats schlecht für die Verkehrssicherheit wäre. Demnach sind die Stopp-Schilder im Südring sowie in der Richard-Wagner- und Otto-Fliesen-Straße wichtig, um dort die Geschwindigkeit der motorisierten Fahrzeuge zu drosseln. FWG-Fraktionschef Johannes Adam wiederum hat zuletzt angeführt, dass bundesweit viele Kommunen ihre Fahrradstraßen schon wieder abgeschafft hätten.

Gibt es noch offene Fragen?

Unklar ist nach wie vor, wie viele Radfahrer den Kreuzerweg nutzen. Bürgermeister Scarmato zufolge kann das von der Stadt für Verkehrszählungen genutzte Gerät Fahrräder nicht zuverlässig erfassen.

Nicht gezählt: Fahrradfahrerin auf dem Kreuzerweg. Foto: Christoph Hämmelmann

Lässt sich schon absehen, wie die Abstimmung am Dienstagabend ausgeht?

Den Probebetrieb hat der Rat im März 2024 mit großer Mehrheit beschlossen. Allerdings hat wenige Monate später die Kommunalwahl die Zusammensetzung des Stadtparlaments verändert. Und auch altgediente Mitglieder haben teils ihre Meinung geändert. Der FDP-Mann Bernhard Ellbrück etwa ist vom Fahrradstraßen-Skeptiker zum überzeugten Befürworter geworden, der einstige Fahrradstraßen-Gegner Karlheinz Schneider (FWG) hat zuletzt Zustimmung signalisiert. Wolfgang Lenhart (CDU) hingegen bleibt bei seiner Ablehnung.

Wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung lassen damit nur zwei Fraktionen eine klare Linie erkennen: Die Grünen und die FDP wollen ihren Vorsitzenden zufolge jeweils geschlossen für die Fahrradstraße stimmen. Allerdings stellen sie zusammen nur fünf der insgesamt 28 Ratsmitglieder. CDU (zehn Mitglieder), SPD (acht) und FWG (fünf) hingegen werden sich am Montagabend noch intern abstimmen. Bis dahin ist auch für die jeweiligen Führungsleute offen, wer aus den Reihen ihrer Mitstreiter sich wie positionieren wird.