Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mitte dieses Jahres steht eine Wahl an, in deren Vorfeld manche den Teufel an die Wand malen: Der Gemeinde- und Städtebund befürchtet, dass der Posten des Ortschefs in vielen Dörfern vakant bleiben könnte. Warum ein Leiningerland-Bürgermeister entnervt aufhört und welche Gründe frustrierte Kollegen anführen.

Die laufende Legislaturperiode wird vermutlich unter anderem deshalb in Erinnerung bleiben, weil in Rheinland-Pfalz gleich mehrere Gemeinderäte geschlossen zurückgetreten