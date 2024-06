Kurz vor Toreschluss gibt es doch noch ein bisschen Wahlkampf in Eisenberg. In der letzten Stadtratssitzung vor der Wahl ließ sich der Stadtchef zu einer kleinen Spitze gegen die Konkurrenz hinreißen.

Eigentlich merkt man in Eisenberg kaum, dass gerade Wahlkampf ist und in wenigen Tagen schon zu den Wahlurnen gebeten wird. Sicher hängen hier und da ein paar Plakate und die Parteien nutzen vor allem den Wochenmarkt, um sich und ihre Anliegen zu präsentieren. Darauf hoffend, dass die Leute nicht nur mit Wurst und Käse, sondern auch mit einer politischen Überzeugung nach Hause gehen. Aber: Viel mehr ist denn auch nicht.

Der große politische Streit ist ausgeblieben, wer den Ausschüssen und den Räten beiwohnt, hat nicht den Eindruck, dass hier gerade um das große Ganze gerungen wird. Die heißen Themen fehlen im Moment, und wenn nicht gerade CDU-Mann Karsten Schilling mit der einen oder anderen Nachfrage kitzeln oder Johnny Scheifling (FWG) ein Plädoyer für den kleinen Mann und die soziale Gerechtigkeit halten würde, würde sich eine bleierne Ereignislosigkeit über jede Sitzung legen.

Für einen kurzen Moment aber blitzte mal so ein bisschen Wahlkampf in der vergangenen Eisenberger Stadtratssitzung auf. Es ging um den Nachtragshaushalt der Stadt. Es gab ein bisschen Hin und Her, und Stadtbürgermeister Peter Funck feuerte eine kleine Spitze ab. „Ich wundere mich schon ein bisschen, dass wir hier so ein wichtiges Thema besprechen und von fünf Kandidaten für das Amt des Stadtbürgermeisters sind nur drei anwesend. Da frage ich mich, ob bei den anderen beiden vielleicht nicht die Ernsthaftigkeit fehlt“, so Funck.

Eine klare Spitze gegen den parteilosen Stefan Lauble und FDP-Mann Ingo Henke. Neben Funck waren SPD-Kandidatin Sissi Lattauer und CDU-Kandidatin Pia Zimmer ja als Ratsmitglieder anwesend.

Das sagen die Mitbewerber

Bei Stefan Lauble stößt diese öffentlich geäußerte Kritik auf Unverständnis. „Ich war arbeitstechnisch verhindert. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr und ich habe noch bis 19 Uhr berufliche Termine wahrgenommen. Das hat ja auch etwas mit Kundenfreundlichkeit seitens der Verwaltung zu tun“, so Lauble, der bei der Verbandsgemeinde Eisenberg arbeitet und dort mit der Rentenerfassung betraut ist. Lauble wiederholte dabei sein Credo, dass es doch um Eisenberg und nicht um Persönliches gehen sollte, doch alle gemeinsam an einem Strang ziehen sollten, um an einer besseren Zukunft für Eisenberg zu arbeiten.

„Das ist spannend“, kommentiert derweil FDP-Mann Ingo Henke den Vorwurf Funcks. Er sagt: „Gerne beteilige ich mich insbesondere an so wichtigen Sitzungen wie derjenigen zum Haushalt. Leider lagen mir die zur persönlichen Vorbereitung notwendigen Unterlagen auch auf Anfrage nicht vor. Macht eine reine Anwesenheit da wirklich Sinn?“

Ob „eine gewisse Polemik“ bezüglich der Ernsthaftigkeit nötig ist, wisse er nicht zu beurteilen, so Henke. Er habe der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat schon zu Beginn der letzten Legislatur angeboten, „meinen fachlichen Rat zum Beispiel zur Jugendhilfe zu nutzen“. Immerhin habe er mehr als zehn Jahre im Jugendhilfeausschuss der Stadt Osnabrück mitgewirkt. „Eine Fachlichkeit auch in diesem Thema sehe ich bei mir schon. Mein Angebot wurde aber nicht angenommen. Beteiligung benötigt eben immer zwei Seiten“, findet Henke.