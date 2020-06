Eine „Stätte der Begegnung“ haben freiwillige Helfer am Pfingstwochenende vor der Dirmsteiner Seniorenresidenz Haus Maximilian gebaut. Unkraut wurde entfernt, neuer Mutterboden verteilt. Jetzt fehlt nur noch eine wichtige Sache, damit die Senioren dort bald Platz nehmen können.

Entstanden ist die Idee für die „Stätte der Begegnung“, wie die Leiterin des Betreuungsdienstes, Ina Seide, die Idee nennt, schon im vergangenen Jahr. Die kleine Grünfläche rechts vor dem Haupteingang der Seniorenresidenz habe die Einrichtung von der Gemeinde als Pflegegrundstück übernommen. „Das heißt, dass wir uns um alles kümmern“, sagt Seide – Mähen, pflegen, neu bepflanzen. Das passiert nun endlich. Zusammen mit ihrem Mann Klaus Gehrbrandt, Maximilan Gärtner, Siggi Theiss und Branko Susnjar hat Seide am Pfingstwochenende Unkraut entfernt, neuen Mutterboden verteilt und Pflastersteine gelegt. Lavendel und andere bienenfreundliche Blumen wurden gepflanzt. Die hatte die Seniorenresidenz für rund 400 Euro angeschafft.

Den Bagger hat die Firma Helmes Bau aus Enkenbach-Alsenborn zur Verfügung gestellt. Die Randsteine und der Mutterboden hat Susnjar gespendet. „Das hätte uns normalerweise viel Geld gekostet, wir sind also sehr dankbar“, sagt Seide. Bis 14 Uhr am Samstag hat die Truppe gearbeitet. Das wichtigste Element der Begegnungsstätte fehlt aber noch: die Sitzgelegenheit. Zwei Bänke will die Residenz bestellen. Gestiftet werden sie von einem Gerolsheimer Spender und Seide. Zwei, drei Wochen noch, schätzt sie, dann sollen die Bewohner auf den Bänken Platz nehmen können. „Die sind schon ganz gespannt und haben das Wochenende über immer wieder von den Balkonen und Fenstern nach draußen geschaut“, berichtet sie. Schon jetzt sei die Vorfreude auf den neuen Teil des Außenbereichs groß.