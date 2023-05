Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußballer des SV Obersülzen haben in der A-Klasse Rhein-Pfalz eine tolle Saison 2021/22 gespielt. Letztlich stand das Team von Trainer Sascha Gerber nach der Aufstiegsrelegation aber mit leeren Händen da. In der neuen Runde will das Team wieder angreifen. Aber für den Coach ist klar: Diesmal ist die Spielklasse bärenstark.

In der Hauptrunde der zweigeteilten A-Klasse holten sich die Kicker des SVO in der Gruppe ungeschlagen und souverän die Meisterschaft. In der Aufstiegsrunde fehlte dem Team von Sascha