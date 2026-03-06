Grünstadter Zeitung - Albsheim am 7. März 1926. Hierdurch richten mehrere Bürger an Gemeinderat und Presbyterium das Ersuchen, das gegenwärtige Verhältnis zwischen Lehrer und Pfarrer hier gütlich zu schlichten. Herr Lehrer M., der nicht wie seine Vorgänger den Organistendienst mit versieht, und Herr Pfarrer W. können in öffentlichem Interesse so nicht gegenüberstehen. Wie weit die Zwistigkeiten schon fortgeschritten sind, und was sie mit jedem Tag zeitigen, beweisen folgende Vorfälle der letzten Zeit: Seit 14 Tagen müssen die Kinder ohne Schulgeläute zur Schule erscheinen, weil der Durchgang zur Kirche, der seid Bestehen der Schule für das Schulläuten erforderlich war, abgeschlossen ist und der Herr Pfarrer den Zugang durch die Kirche verbot, indem er auf den früheren Durchgang verwies. Da in diesem Raum die Turngeräte lagern und der Weg dazu durch die Anlagen des Herrn Lehrer führt, ist man nicht gewillt, ihn freizugeben, und das Schulgeläute wurde einfach eingestellt. In demselben Raume lagern auch die Brennstoffe, die für das Heizen der Kirche bestimmt sind. Durch Abschließung des Raumes wurde auch die Kirchenbeheizung eingestellt, und so mußten die Kirchenbesucher am letzten Sonntag kalt sitzen. Durch derartigen Zwist wird also nur die Öffentlichkeit geschädigt, auch die Schuljugend erlangt keine gezie-rende Achtung von Pfarrer und Lehrer. Diese wird ferner noch dadurch beein-trächtigt, daß Herr Lehrer M. die Schüler die Prügelstrafe gegenseitig unter sich ausüben läßt. Alles das sind Mißstände, die dringend Abhilfe erfordern.