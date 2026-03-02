Grünstadter Zeitung: Grünstadt, 1. März 1926. Ein leichter Autounfall ereignete sich in der Nähe von hier. Gestern Nachmittag halb 4 Uhr wurde der verheiratete Jakob R. aus Göllheim, der nach einem Besuch seiner Tochter in Dirmstein auf dem Weg nach hier sich befand, zwischen hier und Obersülzen von einem Personenauto angefahren und nach der Seite in einen Acker geschleudert. R. zog sich eine Wunde in der Schläfengegend zu und lag etwa eine Stunde in bewußtlosem Zustand. Die hiesige Freiwillige Sanitätskolonne verbrachte den Verletzten in das hiesige Krankenhaus. Die Verletzung hat sich als unwesentlich herausgestellt, so daß der Verletzte noch großes Glück im Unglück hatte.