Grünstadter Zeitung: Neuleiningen, 26. Mai 1926. Am 1. Pfingstfeiertag ereignete sich beim Gasthaus „Zum Felsen“ ein Unfall. Ein 27jähriger Arbeiter aus Friesenheim hatte mit einer Gesellschaft einen Radausflug unternommen und war den steilen Feldweg am Kruzifix heruntergefahren. Er verlor die Herrschaft über sein Rad und raste gegen die Mauer an der Wirtschaft. Außer einer Gehirnerschütterung trug er Verletzungen im Gesicht davon. Die Freiwillige Sanitätskolonne Grünstadt brachte den Verunglückten mit ihrem Auto in seine Wohnung, wo er noch darnieder liegt.