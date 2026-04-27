Grünstadter Zeitung: Grünstadt, 28. April 1926. Die Turmuhr an der hiesigen Martinskirche ist schon lange nicht mehr ein Zeitweiser für die hiesige Bevölkerung. Ihre Schuld ist es nicht, daß sie eher die Beharrlichkeit statt die Vergänglichkeit anzeigt. Nachdem ihr Zeiger vor Wochen schon verschiedene kühne Sprünge unternommen hatte, wagte er zuletzt einen von 4 Uhr auf ¾ 9 Uhr. Weiter reichte es nicht aus eigener Kraft, so sehr sich die Uhr auch bemühte, weiter vorwärts zu kommen. Hier muß eine „helfende Hand“ noch rascher unter die Zeiger greifen, um das ganze Räderwerk zur Freude der gesamten Einwohnerschaft recht bald erneut in Gang zu bringen. Wird dieser Jubeltag bald gefeiert werden können?