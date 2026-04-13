Grünstadter Zeitung: Wattenheim, 13. April 1926. Ein Radunfall, hervorgerufen durch die Unvorsichtigkeit des Fahrers, ereignete sich heute früh kurz nach 6 Uhr in der steilen Hauptstraße. Als verschiedene Personen von hier sich auf den in Hettenleidelheim um 7 Uhr abgehenden Zug begaben, fuhr ein Arbeiter in Folge Versagens der Felgenbremse in diese hinein und riß mit der Lenkstange Fräulein Betty M. zu Boden. Das Rad wurde durch den Sturz erheblich beschädigt. Der Fahrer und Fräulein M. kamen mit dem Schrecken und weniger schweren Hautverletzungen davon.