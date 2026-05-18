Grünstadter Zeitung: Battenberg, 18. Mai 1926. Heute, Dienstag, wird die neue Glocke der hiesigen prot. Kirche in feierlichem Zug in die Gemeinde eingeholt. Sie wird am Bahnhof Neuleiningen auf einen Wagen verladen und unter Begleitung von Vorreitern, Radfahrern, der Kapelle Eberle-Laumersheim und Ehrenjungfrauen durch Kleinkarlbach in festem Zug hierher gebracht. Am Schlosse hier wird sie durch Pfarrer Rapp, das Presbyterium, den Gemeinderat, Lehrer Heinrich Schneider und Ehrendamen mit einem Kranz feierlich in Empfang genommen. Hierbei werden passende Lieder und stimmungsvolle Gedichte gesprochen. Danach bewegt sich der feierliche Zug durch die Ortsstraße zur Kirche, wo Pfarrer Rapp eine den Tag würdigende Ansprache hält. Am 2. Feiertage wird die feierliche Einweihung in Anwesenheit der hochverdienten Stifterin Margarete Wörner geb. Enkler aus Washington, einer gebürtigen Battenbergerin, erfolgen.