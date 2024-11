Dass Herr Bulemann sich bei seiner Rückkehr aus Übersee zwei große Katzen mitgebracht hat, wird ihm letztlich zum Verhängnis. Den kaltherzigen, menschenscheuen Mann, der viel Schlechtes getan hat, ereilt ein Fluch, wodurch sich die Samtpfoten schauerlich verwandeln und ihn für immer in seinem Anwesen festhalten. Dieses Kunstmärchen mit dem Titel „Bulemanns Haus“, das Theodor Storm 1864 schrieb, ist eine der gruseligen Erzählungen, die am Samstag in der Scheune des Karolinenhofs in Hertlingshausen zu Gehör gebracht werden.

Der Carlsberger Verein „Jeder kann was“ zur Integration und Inklusion von Kindern und ihren Familien durch künstlerische