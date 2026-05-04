Fotograf, Stylistin, Bäckerin und Co.: Einige Dienstleister im Leiningerland haben die Pfälzer Hochzeitswerkstatt gegründet. Was es damit auf sich hat.

Der Trend geht zur kleineren Hochzeit mit gemütlicher Party, ohne viel Tamtam. Diese Erfahrung macht Lisa Schur gerade. Die 34-Jährige und ihr Mann Christoph haben das Weingut der Eltern in Kindenheim vor sieben Jahren übernommen, wobei bereits seit etwa zehn Jahren Hochzeiten auf dem Gelände stattfinden.

In dieser Zeit haben die beiden schon mit etlichen Dienstleistern wie Fotografen, Caterern und Traurednern zusammengearbeitet – und manches Mal Enttäuschungen erlebt. „Sie wollten sich die Gegebenheiten nicht angucken oder es brauchte zu viele Absprachen“, erinnert sich Lisa Schur. Deshalb sei das Paar irgendwann zu dem Entschluss gekommen, am liebsten nur noch mit denjenigen zusammenzuarbeiten, mit denen es persönlich passt. Das Ergebnis: die Pfälzer Hochzeitswerkstatt, eine Gruppe von Dienstleistern rund ums Heiraten mit dem Ziel, Brautpaaren ein Rundum-sorglos-Paket anzubieten.

Nicht nur Projekt, auch Freundschaft

Mit dabei sind Fotograf Daniel Nolte, Brautstylistin Tamara Ziehl, Koch Angelo Parrotta, Traurednerin Lena Faubel, Grafikdesignerin Michaela Mattern und Bäckerin Laura Parrotta, mit Ausnahme von Faubel alle aus dem Leiningerland. Sie haben schon mit Schurs zusammengearbeitet und dabei festgestellt, dass es passt. So ist daraus nicht nur ein dauerhaftes Projekt erwachsen, sondern auch eine Freundschaft. Einmal im Monat trifft sich die Gruppe, um Hochzeiten zu planen, Trends zu besprechen und sich einfach gemütlich auszutauschen, sagt Ziehl.

Die erste Trauung steht bereits vor der Tür. Sie soll Ende Mai stattfinden. Alle sind dabei nicht involviert, aber darum geht es auch nicht per se, erklärt Mattern: Der Zusammenschluss der Gruppe soll es Brautpaaren einfacher machen, in einem Rutsch eine Hochzeit organisieren zu lassen, aber dafür müsse nicht jeder der Dienstleister gebucht werden. „Unser Ziel ist es, dass die Paare vom Netzwerk profitieren“, sagt sie. Laura Parrotta ergänzt: Es gehe darum, den Paaren kurzfristiges Planen zu ersparen und – im Gegenteil – ihnen die gesamte Organisation abzunehmen. Das heißt, das Paar braucht einen Hochzeitstermin, Kleid und Anzug, den Rest erledigt die Gruppe, mit einer Ausnahme: einen DJ oder eine Band hat sie noch nicht an der Hand. „Da hat’s noch mit keinem so richtig gepasst“, sagt Lisa Schur.

Einblick in die neuesten Trends

Doch wie viel kostet das Paket? Wenn um die 50 Menschen kommen, seien es etwa 15.000 Euro, nennt Ziehl eine Zahl: „Aber dann ist auch alles dabei.“ In beide Richtungen gebe es allerdings durchaus Spielraum, je nachdem worauf das Paar Wert legt und welche Extrawünsche es hat. Wie es sich die Hochzeit vorstellt, wird bei einem gemeinsamen Termin besprochen, bevor die Organisation startet. Was gerade beliebt ist, bekommen die Dienstleister also auch mit. Der Wunsch nach verschiedenen Grün-Tönen ebbe langsam ab, viele wollten wieder mehr Farbe bei ihrer Feier, ist Lisa Schurs Eindruck. Ziehl fügt an, dass Natürlichkeit trotzdem im Fokus stehe, sowohl bei Frisuren als auch beim Make-up – und genauso bei Torten, wie Laura Parrotta einwirft: Der Geschmack sei den Menschen inzwischen wichtiger als das Aussehen.

Auf diese Wünsche und Trends will die Hochzeitswerkstatt eingehen – wobei den Mitgliedern selbst viel am Thema liegt. Mattern beispielsweise genieße es, die Geschichten der Paare zu hören, Fotograf Nolte freue sich, die Emotionen teilen und festhalten zu dürfen, während Traurednerin Faubel es schön finde, sich in die Paare hineinzufühlen und die Trauung persönlich zu gestalten. Nun plant die Gruppe, nach der Saison eine eigene kleine Messe auf dem Gelände der Schurs auf die Beine zu stellen, um ihre Arbeit bekannter zu machen. Ziel sei es, an deutlich mehr Hochzeiten zu werkeln – und dabei als Gruppe viel Spaß zu haben.