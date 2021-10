Zuckersüß sind die Erinnerungen unserer Leser, wenn sie an Obrigheim denken. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass es im vergangenen Jahrhundert dort einen Ort gab, an dem junge Leute das Tanzen und gute Manieren lernten.

Klaus Kany, Grünstadt: Der gesuchte Ort ist Obrigheim, also „Owwerkum“. Ich habe den Ort an den Kirchen sowie an der Lagerhalle der ehemaligen Bauunternehmung Hellein in der Bildmitte erkannt, auch wenn der so bekannte und in den 60er und 70er Jahren beliebte und für vielerlei Veranstaltungen genutzte Rosengarten nicht auf dem Bild war.

Rita Bender, Sausenheim: Die gesuchte Ortschaft ist der Weinort Obrigheim, bei uns sagt man Owergum und der Uzname könnten die Bachstelze sein. Der Ort ist seit 1969 mit Albsheim, Mühlheim, Heidesheim, Colgenstein zusammengeschlossen. Durch den Ort ist ein idyllischer Wanderweg entlang des Eisbachs. Auf dem Stoppelacker findet immer im August das sehr beliebte Rock im Hinterland statt. Als Kind kannte ich Obrigheim durch den Onkel meiner Mama. Wenn wir ihn in der Weihnachtszeit besuchten, bekamen wir für den Weihnachtsbaum kleine Zuckerhütchen zum Schmücken, denn der Onkel arbeitete in der Zuckerfabrik.

Marcus Pötschke: Im Vordergrund des Luftbildes am Zipfel ist der Ortsteil Heidesheim zu sehen. Im Hintergrund der Beginn der Südzucker AG. Danke für das schöne Rätsel.

Gunther Isbarn, Tiefenthal: Das von Ihnen angesprochene Jahr 1969 kennzeichnet die Gebietsreform in Rheinland-Pfalz. Der Landkreis Bad Dürkheim wurde am 7. Juni 1969 neu errichtet. Er umfasst den größten Teil des Landkreises Frankenthal (Pfalz) und die meisten Gemeinden des Landkreises Neustadt an der Weinstraße. Am 7. Juni 1969 wurde aus den bis dahin eigenständigen Gemeinden Albsheim an der Eis (damals 489 Einwohner), Colgenstein-Heidesheim (724), Mühlheim an der Eis (283) und Obrigheim (1068) die heutige Gemeinde Obrigheim neu gebildet. Markant sind natürlich die Kirchen, sowohl in baulicher Hinsicht als auch in ihrem örtlichen Bezug. Von den fünf Kirchen Obrigheims besitzen die vier heute evangelischen Kirchen bauhistorische Bedeutung. Die Kirche von Obrigheim war ursprünglich als Kapelle Sankt Ägidius eine Filiale der Pfarrei von Colgenstein. Von der alten Kapelle steht noch der Turm aus der Zeit um 1500. Das Gotteshaus wurde 1865 neu errichtet, 1910 wurde auf den Turm eine zusätzliche Etage aufgesetzt, was den Turm zu einem Bauwerk mit hohem Erkennungspotenzial macht.

Die katholische Kirche zeigt hingegen einen modernen Baustil. Im Jahr 1962 wurde der Grundstein für die katholische Kirche im Dorf gelegt, die 1964 feierlich eingeweiht wurde. Der bauliche Kontrast dieser beiden nicht weit voneinander entfernten Gotteshäuser ist auf dem Luftbild gut zu erkennen. Auf dem Foto, das in der RHEINPFALZ online hinterlegt ist, kann man noch den Ortsteil Colgenstein mit seinem Neubaugebiet erkennen sowie vom Hauptort Obrigheim den Rosengarten und die Seniorenresidenz. Deshalb ein Tipp an alle Luftbildrätselfreunde: Schaut in die Onlinepräsentation, dann findet ihr Luftbilder in besserer Auflösung und oft mit größerem Bildausschnitt.

Sieglinde Hammann-Neser, Bissersheim: Gerne erinnert sich mein Mann an die ersten Tanzschritte im Rosengarten in Obrigheim. Die Tanzschule Maria Bahrdt war Mitte der siebziger Jahre eine feste Institution, welche den Jugendlichen mit Stringenz das Tanzen in Verbindung mit guten Manieren beibrachte, dabei das Selbstvertrauen stärkte und die soziale Kompetenz förderte.

Karl-Rainer Leuckel, Mölsheim: Die Lösung war diesmal nicht ganz so leicht. Habe es als alter Heimatkundler trotzdem lösen können. Die Lösung lautet Obrigheim, in der Pfälzer-Mundart „Owergum“. Ja es ist wirklich kaum zu glauben, wie sich Obrigheim in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Im Jahre 1969 wurden die damaligen eigenständigen kleinen Gemeinden Albsheim, Colgenstein-Heidesheim, Mühlheim und Obrigheim zu Obrigheim zusammengelegt. Gleichzeitig, bedingt durch die neue Kreisreform, wechselte die Kreiszugehörigkeit vom Landkreis Frankenthal (wurde aufgelöst) zum Landkreis Bad Dürkheim, ist heute Teil der Verbandsgemeinde Leiningerland. Was für eine außergewöhnliche politische Entwicklung – Obrigheim hat heute etwa 3000 Einwohner; der größte Arbeitgeber mit rund 600 Beschäftigten ist die bekannte und von weither sichtbare Zuckerfabrik der Südzucker AG.

Sabine Appel, Hettenleidelheim: Durch die Kombination der versteckten Hinweise habe ich des Rätsels Lösung gefunden: Obrigheim kenne ich vorwiegend von der „Durchreise“ von Worms nach Grünstadt, abseits der B47 und B271 (Weinstraße). Zur gleichnamigen Großgemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde Leiningerland wurden 1969 die Dörfer Albsheim (erste urkundliche Erwähnung im Jahre 788), Colgenstein (991), Heidesheim (1277), Mühlheim (767) und Obrigheim (1287) zusammengeschlossen. Interessant: Heidesheim war bereits von 1798 – 1814 mit Colgenstein zu einer Gemeinde zusammengefasst. Obrigheim liegt nordöstlich der Haardt am mittleren Bereich des 38 Kilometer langen Eisbachs und war wohl schon in der Steinzeit besiedelt. Spuren haben auch die Römer hinterlassen: Beim Umbau des Bürgerhauses wurde 1997 ein römischer Sarkophag gefunden. Die Endungen der Ortsnamen auf –heim weisen auf fränkischen Ursprung hin, dies kann jedoch nicht schriftlich belegt werden. Im Bild links am Ortsrand ist sehr schön der moderne Turm mit dem großen Baum dahinter erkennbar. Ja, guten Wein gibt es im Eistal auch, auf etwa 20 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche stehen Reben. Sehr bekannt und wirtschaftlich besonders hoch angesiedelt ist eine der größten europäischen Zuckerfabriken, die Südzucker AG Offstein – der größte Arbeitgeber vor Ort. Das Werk liegt jedoch nicht im rheinhessischen Offstein, Landkreis Alzey-Worms, sondern auf der Gemarkung von Obrigheim-Neuoffstein. Die Uznamen und weitere Interna muss ich dieses Mal den Ortsansässigen überlassen, dafür bin ich zu weit „ab vom Schuss“.

Ruth Schumacher, Quirnheim: Der gesuchte Ort ist Owwerkum, auf hochdeutsch Obrigheim, und zwar der namensgebende Hauptort der Großgemeinde. Erkannt am markanten Kirchengebäude links auf dem Bild. In Erinnerung sind mir die endlosen Fahrten in den 1960er Jahren mit dem Bulldog plus Anhängern durch das kurvenreiche, enge, damals nicht enden wollende Dorf zur Zuckerfabrik. Dank der neuen Umgehungsstraße ist diesbezüglich sicher etwas Ruhe im Dorf eingekehrt. Geschichtliches über den Ort zu schreiben überlasse ich heute den anderen Leuten. Mit den besten Grüßen an die Redaktion, macht bitte weiter mit dieser Serie.

Joachim Schwalb, Hettenleidelheim: Es war nicht schwer, den gesuchten „Hauptort“ Obrigheim (uff pälzisch:Owwergum) zu identifizieren. Gut erkennbar auf dem Luftbild ist die protestantische Pfarrkirche mit dem markanten Turm, bei dem sich die Kirchturmuhr nicht wie üblich in der Turmmitte, sondern an den Turmecken befindet. Auch der Turm der katholischen Kirche mit seiner filigranen Betonarchitektur ist gut zu erkennen. Neben den Ortsteilen Albsheim, Mühlheim, Colgenstein und Heidesheim gehört zur Großgemeinde Obrigheim auch die Zuckerfabrik in Neuoffstein. Ein Uzname für die Owwergumer ist mir nicht bekannt.

Steffi Peter: Das ist Obrigheim oder auch Owwerkum. In diesem schönen Ort bin ich aufgewachsen, wohne jetzt aber in Hessen – auch schön, aber eben nicht die Pfalz!