Da ab 2025 deutschlandweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule besteht, muss die Infrastruktur vor Ort ausgebaut werden. Wer Geld vom Land will, muss allerdings schnell sein.

In einigen Bundesländern besteht bereits ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen, in vier Jahren sollen alle Grundschulkinder von frühmorgens bis spätnachmittags in den Einrichtungen verbringen können. Ziel ist es, allen Erst- bis Viertklässlern an fünf Tagen pro Woche einen achtstündigen Aufenthalt mit Bildungs- und Freizeitangeboten an der Grundschule zu ermöglichen. „Die verpflichtende Offerte startet in vier Jahren mit den Eingangsklassen, gilt ab 2026 für die unteren beiden Jahrgänge und 2028 für alle. Dann müsste es in sämtlichen Schulen auch warme Mittagsmahlzeiten geben“, erläuterte Verbandsbürgermeister Frank Rüttger (CDU) bei der Ausschusssitzung am Donnerstagabend in der Wattenheimer Festhalle. „Auf diese Änderungen müssen wir uns jetzt vorbereiten und deshalb für alle Vorhaben, deren Planungen in der Schublade liegen, Förderanträge stellen“, sagte er. Der Schulträgerausschuss hat Investitionspakete an neun Schulstandorten beschlossen. Insgesamt geht es um rund 667.000 Euro.

Wer Geld will, muss sich sputen

Der Bund stellt für den Ausbau der Betreuung 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf Rheinland-Pfalz entfallen davon 36,5 Millionen Euro. Zuschüsse gebe es nur, wenn mit den Maßnahmen bis zum 30. Juni begonnen werde und sie bis Jahresende abgeschlossen und abgerechnet seien, machte Rüttger klar, dass Eile geboten ist. Die Zuwendungen beliefen sich grundsätzlich auf 70 Prozent. Mit dem Geld, das nach der Reihenfolge der Antragseingänge bewilligt wird, sollen zusätzliche Bildungs- und Betreuungsangebote geschaffen oder bestehende Ganztagsschulen weiterentwickelt werden.

Für den größten Posten der anstehenden Investitionen, die Sanierung der Sanitärbereiche in der Luitpoldschule Hettenleidelheim für 235.800 Euro, hat die Verwaltung bereits einen Förderantrag gestellt. „Eine Rückmeldung haben wir allerdings noch nicht“, so Rüttger. Für den Bau einer Mensaküche an der Jakob-Böshenz-Schule in Bockenheim, einen weiteren Zugang mit Rampe, Schallschutzvorrichtungen, neue Bodenbeläge und andere Arbeiten für zusammen etwa 108.000 Euro müsse bis Ende Mai die Zuschusszusage vorliegen. Ansonsten reiche die Zeit für die Umsetzung nicht mehr aus. Gleiches gelte für die Dirmsteiner Grundschule, die für 70.000 Euro ebenfalls Küche und Schallschutz erhalte sowie eine Fertiggarage als Materiallager. Der Ausschuss sprach einstimmig die Empfehlung an den Verbandsgemeinderat aus, die drei Projekte zu genehmigen. In Carlsberg wird, das hatte der Verbandsgemeinderat beschlossen, an der Schule am Atzenberg die Außenspielfläche inklusive Sportbereich erweitert sowie die Küchenausstattung verbessert. Gesamtkosten: 142.500 Euro.

Der Ausschuss kann bei „kleinen Summen“ selbst entscheiden

Für Vorhaben, die mit jeweils unter 50.000 Euro zu Buche schlagen, kann der Schulträgerausschuss autark sein Okay geben. Das tat das Gremium für die Ausstattung zweier Betreuungsräume an der Grundschule am 20-Röhrenbrunnen in Altleiningen (7000 Euro) und für Mobiliar, unter anderem für ein Grünes Klassenzimmer, an der Johann-Adam-Schlesinger-Schule Ebertsheim (20.000 Euro). Auch sollen Einrichtungsgegenstände sowie Spielgeräte für den Pausenhof in Gerolsheim-Laumersheim (knapp 49.000 Euro) sowie in Kirchheim-Kleinkarlbach (fast 27.000 Euro) gekauft werden. Die Wattenheimer Grundschule benötigt einen neuen Zaun, der etwa 7500 Euro kosten wird.

Unabhängig davon treibt die Verbandsgemeinde weiterhin drei Großprojekte voran: den Neubau einer Schule am Kirchheimer Sportplatz sowie die Generalsanierungen der Schulen in Ebertsheim und Gerolsheim-Laumersheim. Für alle drei Vorhaben könnten voraussichtlich im Oktober 2022 Förderanträge gestellt werden, informierte Rüttger. Er kündigte an: „Beim Neubau werden wir so planen, dass wir auch im Nachhinein noch die Option haben, am Standort Kirchheim-Kleinkarlbach eine Ganztagsschule einzurichten.“ Das wäre dann neben denen in Dirmstein und Hettenleidelheim die dritte im Bereich der Verbandsgemeinde.