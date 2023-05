Die Polizei sucht einen Transporter, der am Donnerstag um 19.20 Uhr in Hettenleidelheim beschädigt worden ist. Die Beamten sagen: Er stand in der Bahnhofstraße am rechten Rand und ein anderer Wagen streifte ihn im Vorbeifahren. Dessen Fahrer wollte sich um den Schaden kümmern, er musste aber zunächst wenden – und als er wieder zurückkam, war der Transporter schon weg. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Inspektion in Grünstadt melden: telefonisch unter 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.