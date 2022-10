Sieben Menschen braucht es, um einen Verein zu gründen, diese müssen eine Satzung beschließen und einen Vorstand einberufen. Fertig. So kompliziert kann das ja gar nicht sein – sollte man meinen. Das Gegenteil bewies die Gründung eines Vereins, der sich um die Mandelbäume in Bockenheim kümmert.

20 Gründungswillige haben sich am Freitagabend im Haus der Deutschen Weinstraße zusammengefunden. Initiiert hat die Versammlung Jörg Neumann, CDU-Ratsmitglied und mit Leib und Seele Bockenheimer. In seiner Partei ist er Kassenwart und hatte deshalb bereits mit den Bäumen zu tun.

Neumann wollte im Grunde das vermeiden, was seinem Parteifreund, dem verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl, bereits auf die Füße gefallen ist: Ungereimtheiten in Sachen Parteispenden. Vor etwa 50 Jahren hat die CDU nämlich die Patenschaft für die Mandelbäume entlang der Deutschen Weinstraße übernommen. Seitdem hegen und pflegen die Christdemokraten die Gewächse – und kommen auch finanziell dafür auf. Wer das unterstützen wollte, musste bislang an die CDU spenden. Doch Parteigelder für Bäume ausgeben? Das passt nicht so recht in die Satzung der Unionspartei.

Also gründet die CDU einfach einen Förderverein und die Sache ist geritzt, oder? Nein, das will Neumann auch nicht. Damit noch mehr Spenden zusammen kommen, soll der neue Verein politisch neutral sein.

Also kamen am Freitagabend die verschiedensten Menschen aus dem Dorf zusammen, um darüber zu diskutierten, wie der Verein aussehen soll. Soll der Verein sich auch um andere Grünanlagen kümmern? Soll er sich die Artenvielfalt in die Satzung schreiben? Und darf man dann die Bäume spritzen? Erst nach drei Stunden war die Veranstaltung beendet. Vereinsgründung ist nicht einfach.

Selbst über den Namen wird diskutiert

Es ist erstaunlich, dass sich am Ende doch noch mehr als sieben Menschen gefunden haben, um den „Mandelblüte Bockenheim e.V.“ zu gründen. Ja, selbst über den Namen wurde ausgiebig diskutiert. Hätte man über alle Vorschläge, wie die Satzung hätte gestaltet werden können, Protokoll geführt, wären für den Ausdruck auf Papier wohl mehr Bäume draufgegangen als der Verein pflanzen kann.

Und wer übernimmt den Vorsitz? Eigentlich wollte Neumann für die Kasse zuständig sein. Doch niemand anderes war bereit, sich zum Vorsitzenden wählen zu lassen. Also doch Neumann. So schnell kommt man zum Posten – Glückwunsch!

Der Verein möchte nun endlich loslegen. Gleich nach der Sitzung hat sich der neue Vorstand zusammengeschlossen und über die erste Sitzung gesprochen. Ziel ist es hoffentlich, in Zukunft agiler handeln zu können als in der Gründungsversammlung. Möge der Mandelblüte Bockenheim e.V. in eine rosarot blühende Zukunft wachsen!

Der Vorstand

Vorsitzender: Jörg Neumann; Stellvertreterin: Silke Happe; Rechnungsführerin: Inga Nardmann; Beisitzerin: Ude Biedinger; Schriftführer: vertagt, wollte keiner machen.