Gleich zwei E-Scooter-Fahrer haben Polizisten im Leiningerland am Montagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Der erste fiel den Beamten um 15.20 Uhr in der Grünstadter Friedrich-Ebert-Straße auf, weil an seinem Elektro-Roller kein Versicherungskennzeichen war. Nachdem sie den Mann angehalten hatten, erschnupperten sie bei ihm aber auch noch eine Alkoholfahne. Und dann stellten sie fest: Obendrein wirkt wie er wie jemand, der Drogen genommen hat. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,56 Promille, ein Rauschgift-Schnelltest schlug auf THC an. Der 38-Jährige musste daher zur Blutprobe. Etwa zweieinhalb Stunden später nahmen sich Einsatzkräfte dann einen 41-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Hettenleidelheimer Hauptstraße, der Alkohol getrunken hatte. Ein gerichtsfester Atemtest ergab bei ihm einen Wert von 0,86 Promille, gegen ihn läuft deshalb jetzt ein Verfahren.