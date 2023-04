Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab Juli entsteht in Ebertsheim-Rodenbach ein Trainingsstützpunkt für junge Radsportinteressierte bis 18 Jahren. Der Pfälzische Radfahrerbund reagiert damit auf den durch Corona verstärkten Trend zum Sport am heimischen Bildschirm. An Wochenenden geben erfahrene Trainer Tipps zum Fahren mit Rennrad und Mountainbike. Und wie man über Hindernisse fährt.

„Das Gelände hier ist für unsere Zwecke ideal, etwa um noch nicht so versierten Kindern das Beherrschen des Fahrrades – auch in schwierigeren Situationen – beizubringen.