Einen schweren Unfall auf der L453 von Dirmstein kommend in Richtung Obersülzen hat am Donnerstag gegen 14.35 Uhr eine 73-Jährige Autofahrerin verursacht. Laut Polizei geriet die Seniorin mit ihrem Audi, in dem auch ein 82-jähriger Beifahrer saß, aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte ihr Wagen mit einem großen Stein, welcher sich auf dem dortigen Grünstreifen befand. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw und kam dann wieder auf der Straße zum Stehen. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die 73-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. An dem Audi, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde gesperrt.