Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Arbeiten zur Verlegung neuer Stromleitungen in Battenberg schreiten gut voran. Bezahlen müssen dafür am Ende vor allem die Grundstücksbesitzer. Die Details regelt eine Satzung, die gerade überarbeitet worden ist – komplett zum Nachteil der Bürger, befand ein Mitglied des Ortsgemeinderats am Montagabend.

Die Pfalzwerke Netz AG tauscht aktuell in Battenberg rund drei Kilometer Elektrokabel aus, damit es keine lang anhaltenden Stromausfälle