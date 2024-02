Ein Autofahrer hat am Freitagabend mit seinem Wagen einen 79-jährigen Fußgänger erfasst, der Senior ist bei der Kollision schwer verletzt und danach in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Polizeiangaben fuhr der 36-jährige Verursacher mit seinem VW aus Richtung Sausenheim kommend die Sausenheimer Straße entlang, bis er am Kreuzerweg nach rechts abbiegenden wollte. Dabei übersah er den Fußgänger, der gerade über die Straße ging. Beide Beteiligten hatten in diesem Moment grünes Licht, die Polizei ermahnt Autofahrer daher: Sie müssen beim Abbiegen an Ampelkreuzungen besonders vorsichtig sein, da Fußgänger beim Überqueren der Einmündung gleichzeitig freie Bahn haben können.