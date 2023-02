Einbrecher hat seine Alarmanlage am Donnerstag einem Carlsberger gemeldet, als er gerade nicht zu Hause war. Der Mann eilte laut Polizei daraufhin zu seinem Anwesen in der Poststraße, entdeckte dort schließlich Hebelspuren an der Terrassentür. Verschwunden sei seinen Angaben zufolge nichts, es bleibt so beim Tür-Schaden von etwa 150 Euro. Tat-Zeitraum war den Beamten zufolge zwischen 14.30 und 19.13 Uhr. Wer verdächtige Menschen oder Autos gesehen hat, soll sich bei der Inspektion in Grünstadt unter Telefon 06359 93120 melden.