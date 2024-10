„New Urban Jazz“ – so nennt Jil Pappert ihren Musikstil, mit dem sie am kommenden Freitag, 1. November, auch in Grünstadt überzeugen will. Bei dem Auftritt werden Lieder zu hören sein, die aus dem neuen Album der Künstlerin stammen.

„Eine bessere Entscheidung hätte ich nicht treffen können“, sagt Jil Pappert überzeugt, wenn man sie fragt, wie sie zum Jazz gefunden und warum sie sogar Jazz-Gesang studiert hat. „Ich bin mit Jazz aufgewachsen, auch mit Hip Hop und Soul. Deswegen sind meine eigenen Stücke davon stark inspiriert“, so die Musikerin. Schon in frühen Jahren habe sie angefangen zu singen, Klavierunterricht zu nehmen und zu komponieren. „Nach meinem Abitur mit Schwerpunkt Musik war mir klar, dass ich unbedingt Jazz-Gesang studieren möchte.“

Pappert, Jahrgang 1997, stammt eigentlich aus Karlsruhe, lebt aber mittlerweile in Mannheim. Ebenda, an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, hat sie 2023 ihren Bachelor of Music gemacht. 2019 war sie nach eigenen Angaben Stipendiatin des DAAD bei Professorin Ana Paula Albuquerque an der Escola de Música da UFBA in Salvador, Brasilien und begann im Oktober 2023 den Master of Music in Mannheim. Seit Frühjahr 2024 ist sie Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg.

Mit ihrem 2023 gegründeten Sextett kreiert Jil Pappert eine musikalische Welt, die sie „New Urban Jazz“ nennt. Tradition trifft hier auf Moderne. „Das ist eine Umschreibung für Musik die aus Modern Jazz, RnB und Neo-Soul besteht. Urban Music ist ein Überbegriff, der für Musik verwendet wird, welche von afroamerikanischer Musik beeinflusst ist“, erklärt sie den Begriff.

Mit ihren Kompositionen und ihren Texten stelle sie nicht nur gesellschaftliche Gegebenheiten in Frage, sondern verkörpere auch allgegenwärtige Emotionen und biete einen Raum für Reflexion, heißt es in der Ankündigung. Wie das klingt, davon kann man sich zunächst in Grünstadt überzeugen, ihrem Auftritt in der Region, und bald auch mittels ihres neuen Albums, an dem sie gerade bastelt „Es ist ziemlich aufregend. Gerade erst waren wir im Studio, weshalb wir erstmal noch ans Mischen und Mastern gehen, bevor ein Releasedatum feststeht. Aber im Frühjahr, sprich Februar/März, wird es auf jeden Fall veröffentlicht“, so Pappert. Das Album trage den Titel „Public Secret“ und wird dann auf allen Plattformen zu hören sein, sowie auch als CD erscheinen.

Zunächst aber: Grünstadt. Pappert: „Am 1. November werden wir zu viert auf der Bühne stehen und Songs aus dem kommenden Album spielen, aber auch Coversongs und spannende Eigeninterpretationen von Jazz-Standards. Wir freuen uns.“

Termin

Jil Pappert im The Butch in Grünstadt am Freitag, 1. November, 20.30 Uhr. Eintritt frei.