Dies ist eine Geschichte, wie sie nur das Leben auf dem Land schreibt. Eine Geschichte, an deren Anfang ein Amoklauf befürchtet wird. Und an deren Ende sich der Pfälzer fragt: Sind Eidechsen eigentlich taub?

Es war in der Nacht zum vorigen Samstag. Nach den tropischen Nächten hatten geöffnete Fenster endlich wieder einen spürbaren Kühleffekt. So wehten auch in Rodenbach die frischen Brisen