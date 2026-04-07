Daniel Baade hat einen Ein-Mann-Betrieb gegründet. Er bereitet Autos auf und sieht darin eine wachsende Branche. Was das mit Leasing zu tun hat und was ihn ratlos macht.

Seine Liebe für schöne und schnelle Autos ist groß, das ist Daniel Baade anzumerken, als er in seiner Garage im Grünstadter Stadtteil Sausenheim steht. Dort parkt der Mittzwanziger aber keine Autos, sondern arbeitet an ihnen. Der gelernte Bauzeichner hat seinen alten Job an den Nagel gehängt und umgesattelt: Seit drei Jahren bereitet er Autos auf, reinigt sie also und versucht, sie möglichst wie neu aussehen zu lassen. Das ist nicht nur für andere Autoliebhaber wichtig – wer Fahrzeuge geleast hat, ist auf den Berufsstand Baades angewiesen.

Wachsender Gebrauchtwagenmarkt

Denn zum Ende der Leasingzeit kann der Kunde das Auto entweder vom Anbieter oder von einem freien Autoaufbereiter reinigen lassen. Letzteres spare vielen Kunden Geld, so Baades Erfahrung. Gleichzeitig seien Gebrauchtwagenfahrer Kunden, die seine Arbeit gern in Anspruch nehmen: Der Gebrauchtwagenmarkt habe angezogen und mit einem gereinigten Auto ließe sich für die Kunden mehr Gewinn erzielen, sagt Baade. Sein Job umfasst dann alles, was nicht in Richtung Reparatur geht. Den Lack bessert er allerdings auf, wobei es große Unterschiede gibt: Wie er erzählt, war der Lack älterer Autos deutlich dicker. Dass Hersteller günstiger produzieren, sei den Wagen anzumerken.

Teurere Modelle hat er auch schon in seiner Garage gehabt, und genau das reizt ihn auch: „Wenn jemand 150.000 Euro für sein Auto ausgibt und dann Vertrauen in mich setzt, ist das schon eine große Ehre“, schwärmt er. Grundsätzlich ist sein Eindruck, dass die Nachfrage an Aufbereitung wächst: „Die Menschen machen sich mehr Gedanken über den Schutz ihres Autos.“ Bei manchen gehe es ziemlich weit. Baade erinnert sich: „Es hat mal ein Kunde sein Auto abgeholt und seinem Ärger Luft gemacht, weil ein Blatt auf dem Dach war.“ Doch das sei eher selten. Meistens mache er seinen Job sehr gerne – und möchte wachsen. Bestenfalls könne der bisherige Ein-Mann-Betrieb schon bald einen Mitarbeiter anstellen.