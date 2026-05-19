Ramsen/ Enkenbach-Alsenborn. Die Landstraße zwischen Ramsen und Enkenbach-Alsenborn ist ab Juni für drei Monate voll gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Buslinie 457.

Weil die L395 zwischen Ramsen und der Einmündung L395/K38 bei Enkenbach-Alsenborn ab Montag, 1. Juni, bis voraussichtlich Ende August wegen Straßenbauarbeiten abschnittsweise voll gesperrt ist, ergeben sich auch Änderungen im ÖPNV. Die Buslinie 457 (Grünstadt - Hettenleidelheim - Eisenberg - Ramsen - Enkenbach) ist während der Sperrung laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) wie folgt: Der Bus fährt stets über die Landesstraße 395 bis zum Ortseingang Ramsen. Dort biegt er links in die Pfaffenhecke ein. Im unmittelbaren Bereich der Feuerwehr wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Diese Haltestelle ist die einzige für die Linie 457 in Ramsen, teilt der LBM mit. Die Anpassung des Fahrwegs solle auch eine zeitnahe Ankunft von Schülerinnen und Schülern an der IGS Enkenbach-Alsenborn gewährleisten. Bei der Linie 902 gibt es keine Änderungen. Die Linie fährt wie gewohnt.

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