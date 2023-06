Nach dem temperaturbedingten holprigen Start der Badesaison wird nun ordentlich Gas gegeben. Aktuell gibt es einige Aktivitäten im Eisenberger Waldschwimmbad, die den Badespaß noch versüßen sollen. Jeden Dienstag, ab 9 Uhr, laden Mitarbeiter des Waldschwimmbads zum Aquajogging ein. An den Dienstagnachmittagen kommen Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, die im Wasser spielen wollen, auf ihre Kosten. Zwischen 14 und 17 Uhr kann man sich im Spaßbecken mit mitgebrachtem Wasserspielzeug die Zeit vertreiben. Egal ob man auf der Luftmatratze liegen, Ballspiele machen oder mit der Schwimmnudel herumtollen will – die Badeaufsicht achtet darauf, dass nichts passiert. Am Samstag, den 24. Juni, ist wieder Aktionstag im Schwimmbad. Diesmal werden Sporttaucher da sein. Zwischen 13 und 17 Uhr kann man dann nicht nur Informationen zu diesem Sport erhalten, sondern sich auch selbst mal austesten.