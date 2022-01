Nach dem großen Erfolg seines Workshops „Virtuelle Welten selbst gestalten – Einstieg ins 3D-Design“ bietet der Künstler Michael Amesbury aus Bobenheim am Berg erneut einen Kurs bei der Volkshochschule Kirchheim-Bissersheim / Dirmstein an. Insgesamt startet die Vhs mit vier IT-Seminaren in das neue Semester.

Wie die Vhs-Leiterin Doris Porwitzki mitteilt, können Teilnehmer ab 3. Februar an sechs Abenden den „Einstieg in die Welt des 3D-Designs“ erlernen. „Beispielprojekt ist diesmal ein virtueller Innenraum mit einem raffinierten Schattenspiel“, erläutert sie zu dem Angebot am EDV-Bildungszentrum im Friederich-Diffiné-Haus in Kirchheim.

Zwei Tage zuvor beginnt ebenda der Kurs „Back to Office“. Dieser sei für all jene gedacht, die wegen Elternzeit oder aus anderen Gründen länger nicht mehr im Büro waren und deshalb die jüngsten Entwicklungen gängiger Software verpasst hätten, so Porwitzki. Rein digital wird für die ältere Zielgruppe der Anfängerkurs „Smartphones und Tablets“ abgehalten. Start ist am 15. Februar. Am Folgetag läuft ein Vortrag über freie Computersoftware.

ANMELDUNGEN

Im Netz unter www.kvhs-duew.de, Telefon 06359 80014042, E-Mail: petra.waffenschmidt@vg-l.de.