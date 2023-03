Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für alle, die ihren Garten so gestalten wollen, dass auch Vögel und Insekten etwas davon haben, bietet die Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim am Mittwoch, 5. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr einen Online-Vortrag „Naturoase Privatgarten“ an.

Über den Rückgang von Vögeln und Insekten wird seit einiger Zeit recht häufig berichtet. Viele Gartenbesitzer würden gern etwas dagegen unternehmen und sollen in diesem