Volksfeste sind ein Stück Kulturgut. Immer wieder aber wird über bürokratische Hürden und Bestimmungen geklagt. Im Donnersbergkreis gibt es nun auch eine neue Hygienerichtlinie, die Standbetreiber berücksichtigen müssen. Was es zu beachten gilt – und was nicht (mehr) geht.

Volksfeste spielen eine bedeutende Rolle im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben. Diese Feste, an denen sich Vereine und Privatleute beteiligen, bieten der Bevölkerung die Möglichkeit, Traditionen zu pflegen und ihre Identität zu feiern. Einher geht das Feiern natürlich auch mit Speisen und Getränken. Um solche aber anbieten zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Das Veterinäramt sowie das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises haben dazu nun neue Leitlinien verfasst. In diesen werden Verantwortlichkeiten rund ums Thema Lebensittel klar geregelt. Die Ordnungsämter der Verbandsgemeinden im Donnersbergkreis haben die Aufgabe, die Umsetzung der Vorgaben durchzusetzen. Überblick über die wichtigsten Punkte.

Was ist beim Betreiben eines Verkaufsstandes zu beachten?

Die Lebensmittel müssen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Vögeln oder Insekten geschützt werden. Das bedeutet, dass ein Verkaufsstand unter freiem Himmel nicht zulässig ist. Ein Pavillion oder Sonnenschirm kann hier aber schon Abhilfe schaffen. Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Ein fester Boden wird ebenso vorgeschrieben wie ein leicht erreichbares Handwaschbecken. Hier ist zwingend notwendig, das für ausreichende Zufuhr von Kalt- und Warmwasser (in Trinkwasserqualität) gesorgt ist. Offene Lebensmittel müssen durch eine Vitrine oder Glocke vor Anhusten oder Anfassen geschützt werden.

Was ist bei der Lagerung zu beachten?

Unverpackte Lebensmittel dürfen nicht gemeinsam gelagert werden, Gemüse, Salat oder Kartoffeln etwa müssen voneinander getrennt werden. Das gilt auch für die Lagerung in Kühlmöbeln.

Und beim Servieren?

Beim Servieren von Lebensmitteln dürfen nur saubere Gegenstände verwendet werden. Sie dürfen nicht für andere Zwecke genutzt werden. Genauso wichtig ist auch, dass die Kühlkette von Waren nicht unterbrochen wird. Hierbei schlägt die Leitlinie auch Kühltemperaturen für bestimmte Produkte vor.

Was macht man mit verschmutztem Geschirr?

Zur Reinigung von Gläsern und Geschirr wird die Nutzung einer Spülmaschine oder eines Spülwagens empfohlen, dessen Spültemperatur mindestens 65 Grad Celsius beträgt.

Gibt’s auch Regeln für das Personal selbst?

Ein wichtiges Thema für das Veterinäramt ist die Personalhygiene. Demnach muss für das Thekenpersonal und andere Helfer eine separate Personaltoilette und ein Waschbecken mit fließend heißem und kaltem Wasser vorhanden sein. Zudem muss Personal, das Speisen vorbereitet, mit sauberer Kleidung arbeiten. Ebenfalls beschrieben ist, dass vor Arbeitsbeginn die Hände zu waschen sind.

Nach der Leitlinie soll eine Belehrung des Personals über die Hygiene-Bestimmungen erfolgen. Helfer mit akuten infektiösen Erkrankungen, infizierten Wunden oder einer Hautkrankheit dürfen einer Tätigkeit hinter der Theke nicht nachgehen.

Wie kann man Allergene und Zusatzstoffe kenntlich machen?

Ein Thema, das alle Lebensmittel betrifft, egal ob die Bratwurst oder das Stück Kuchen. Der Kunde muss erkennen, welche Zusatzstoffe bei der Herstellung verwendet wurden: etwa Phosphate, Farb- oder Konservierungsstoffe. Aber auch, ob Allergenen wie beispielsweise Eier, Erdnüsse, Fisch oder glutenhaltiges Getreide verarbeitet wurden beziehungsweise „daraus gewonnene Erzeugnisse“. Kurzum: Der Verbraucher muss erkennen können, was er da zu sich nimmt. Die Verantwortung und Informationspflicht obliegen immer der Person, die offene Lebensmittel in Umlauf bringt. Hier empfiehlt die Aufsichtsbehörde, die betreffenden Inhaltsstoffe auf einer gut einsichtbaren Liste am Stand zu veröffentlichen. Wenn eine Tafel mit gespendeten Kuchen zum Verkauf angeboten wird, sind demnach deren Bäcker aufgefordert, mit dem Gebäck auch gleich die Liste der Inhaltsstoffe mitzuliefern.

Was ist bei der Entnahme von Trinkwasser zu beachten?

Es reicht bei einem Verkaufsstand nicht, an einen Wasserhahn einen Gartenschlauch anzuschließen und damit Trinkwasser zu entnehmen. Grundsätzlich dürfen nur Materialien und Armaturen verwendet werden, die für Trinkwasser zugelassen sind. Wenn das Wasser über einen Hydranten entnommen wird, muss zudem eine geeignete Absperrvorrichtung verwendet werden, sodass auf keinen Fall bei einem Unterdruck in der Leitung Wasser zurückfließen kann.

Die Wasserversorgung ist vor dem Betrieb zu spülen. Die Infrastruktur für die Wasserversorgung muss regelmäßig gewartet und auf Lecks oder Beschädigungen überprüft werden. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Kontamination des Wassers während der Verteilung zu verhindern. Das Gesundheitsamt kann vor oder während der Veranstaltung in Einzelfällen stichprobenartig Wasserproben entnehmen.

