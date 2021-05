In Deutschland gibt es etwa 600 Wildbienenarten, mehr als die Hälfte davon steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Ein Verein will in Bockenheim etwas dagegen unternehmen.

Seit einigen Tagen steht am neuen Mehrgenerationenplatz am Bockenheimer See ein Bienenhotel. An der Mauer im Norden des Platzes hat es der Natur- und Vogelschutzverein Bockenheim-Kindenheim errichtet. Nebenan wurden Wildblumensamen ausgebracht. Der Verein hat schon in der Vergangenheit Erfahrungen mit selbstgebauten Insektenhotels sammeln können, sagt der Vorsitzende Volker Ullmer: „Schon seit mehreren Jahren gibt es Wildbienenhotels auf unseren Streuobstwiesen.“

Für das neue Projekt am See war aus den Vormonaten noch genug abgetrocknetes Holz auf Lager. Zudem wurde eine Förderung von 1188,68 Euro über das Leader-Programm für ehrenamtliche Bürgerprojekte bewilligt. Das Wildbienenhotel ist laut Erbauer 2,90 Meter hoch und 1,90 Meter breit, die Wiese linkerhand ist etwa 125 Quadratmeter groß. Anfang Mai wurde mit dem Zurechtschneiden und Bohren begonnen. Fünf Mitglieder des Vereins – Klaus Rißmann, Volker Ullmer, Andreas Nödling, Hans Fischer und Gerhard Ponader – machten sich an die Arbeit, 350 Stunden kamen bis zur Fertigstellung zusammen.

Gebaut wurde das Bienenhotel aus zwölf Holzweinkisten, die mit hölzernen Brutröhren unterschiedlicher Größen gefüllt sind, etwa Sträucher und Astholz wie Forsythie, Holunder, Weide, Bambus und Obstholz, sagt Ullmer. Nadelholz sei nicht geeignet, weil es zu harzig ist.

Die Bohrungen gehen zehn bis zwölf Zentimeter in die Tiefe; je tiefer das Loch, umso mehr Eier könne die Wildbiene hineinlegen. Bei optimalen Bedingungen könnten Weibchen 20 bis 40 Nachkommen erzeugen. Ein Teil der Brut falle Parasiten zum Opfer: Oft entstünden nur etwa zehn fortpflanzungsfähige Weibchen.

Als Hotelgäste kommen Mauerbienenarten wie die Rote und Blaue Mauerbiene, Scheren-, Löcher-, Masken-, Blattschneider-, Woll- und Pelzbiene sowie verschiedene Grabwespenarten wie die Kuckucksbiene. „Unter dem Wildbienenhotel haben wir einen kleinen Lesesteinhaufen aus Kalksteinen geschaffen“, erzählt Ullmer. Er biete sowohl Bienen als auch Eidechsen, Käfern und Spinnen einen Unterschlupf. Der Rundumrahmen ist aus entharztem Fichtenholz, beschichtete Dachpappe wurde fürs Dach genommen. Auf der Rückseite wurde eine Infotafel angebracht.

Wildbienen, die es gerne trocken und warm haben, sind wichtige Bestäuber , denn „ohne Bestäubung keine Früchte“, erklärt Ullmer. „Ein Drittel der menschlichen Nahrung ist abhängig von Wildbienen und Honigbienen.“ Fachkreise sprechen von 600 Wildbienenarten in Deutschland, mehr als die Hälfte steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Gestochen werden können Menschen von den meisten Wildbienenarten übrigens nicht, denn ihr Stachel ist viel zu fein.

Für Hobbygärtner, die einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Tiere leisten möchten, hat Ullmer einen Tipp: Allein schon eine abgelagerte Baumscheibe aus Hart-, Obstbaum- oder Buchenholz, etwa 15 bis 20 Zentimeter stark, könne gute Dienste leisten. In die Scheibe viele unterschiedlich große Löcher (Durchmesser drei bis zwölf Millimeter) in einer Tiefe von zehn bis zwölf Zentimetern bohren. Das Holz nicht ganz durchbohren. Die Scheibe mit den Löchern kann beispielsweise mit einem Bilderhaken an einer Außenwand befestigt werden. Sie soll in südöstliche Richtung zeigen, möglichst ohne Schatteneinwurf.