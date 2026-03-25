In Obersülzen haben Kinder Nistkästen gebaut und entlang eines Bachs angebracht. Die Aktion der Wählergruppe GFO soll Naturschutz und Gemeinschaft stärken.

Ein leises Hämmern, Kinderlachen und der Duft von frischem Holz liegen in der Luft, während kleine, bunt bemalte Vogelhäuser an Bäumen befestigt werden. Entlang eines Baches entstehen so neue Rückzugsorte für Meisen, Sperlinge und Finken – geschaffen von den jüngsten Bewohnern des Dorfes.

Mit dieser Vogelhaus-Aktion wollte die Wählergruppe Gemeinschaft für Obersülzen (GFO) am vergangenen Samstag ein Zeichen für Naturschutz und Zusammenhalt setzen. Bereits am 7. März verteilten die Mitglieder 19 selbstgefertigte Nistkästen an Familien mit Grundschulkindern. Die Aufgabe: gestalten und mitmachen.

Die Kinder ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Es entstanden farbenfrohe Einzelstücke. Am Samstag wurden die fertigen Vogelhäuser rund um das Dorfgemeinschaftshaus zusammengetragen und angebracht. Zahlreiche Familien folgten der Einladung. Da einige Kinder wegen eines parallel stattfindenden Frühlingsfests der Grundschule in Dirmstein nicht vor Ort sein konnten, sammelten die Vereinsaktiven die Häuschen ein.

Brutplätze für kleine Singvögel

Die Nistkästen sind gezielt für kleinere Singvögel gedacht – Arten, die zunehmend Schwierigkeiten haben, geeignete Brutplätze zu finden. Moderne Bauweisen und der Rückgang alter Bäume lassen natürliche Nistmöglichkeiten seltener werden. Künstliche Nistkästen können hier helfen. Unterstützung erhielt die Aktion von den Jägern Michael Becker und Stefan Rinner, die beim fachgerechten Anbringen halfen.

Die Idee entstand innerhalb der GFO. „Uns war wichtig, Naturerlebnis und Gemeinschaft miteinander zu verbinden“, sagte Vorsitzender Paul Becker. Die positive Resonanz habe das bestätigt.

Die GFO wurde 2024 gegründet und ist als parteiunabhängige Wählergruppe im Ortsgemeinderat vertreten. Für den 13. Juni ist die nächste Veranstaltung geplant: „Wildes Obersülzen“, bei der auch Eindrücke der Aktion gezeigt werden sollen.