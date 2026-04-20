20 Jahre lang gibt es schon den Vinylstammtisch in Grünstadt. Die Gruppe trifft sich, um Musik zu genießen und darüber zu reden. Wie tief die Liebe zu den Schallplatten geht.

Der Jüngste ist 32 Jahre alt, der Älteste 75, doch wer wann geboren ist, spielt an diesem Montag keine Rolle. Es geht um eine gemeinsame Leidenschaft, die jeder teilt, der eintrudelt. Das Objekt der Begierde steht im hinteren Teil des Raums im Grünstadter Weingut Eberle: ein Schallplattenspieler, davor eine Kiste mit Platten. Seit 20 Jahren trifft sich die Gruppe, immer am ersten Montag des Monats, um sich ihrem Hobby zu widmen, der Musik, gepresst auf Vinyl. „Es knistert, das ist ein Lebensgefühl“, sagt Heinz-Ludwig Bender und schmunzelt. Sein Stammtisch-Kollege Heinz Büchner fügt lachend an: „Das ist wie Lagerfeuer im Hintergrund.“

Auch besondere Bücher bringen die Mitglieder mit. Foto: Mareike Keiper

Bender hat Fotos mitgebracht, die zurückversetzen in eine Zeit, in der die Mitglieder noch jünger und zahlreicher, aber genauso musikbegeistert waren. Doch jetzt hat die Gruppe zu kämpfen: Junge Menschen hören zwar auch gerne Musik, aber kaum noch Schallplatten. Die Alterslücke des Stammtischs ist entsprechend groß, denn obwohl der Jüngste gerade erst die 30 hinter sich gelassen hat, sind die Anwesenden durchschnittlich 60 Jahre und älter – die ersten Gründungsmitglieder leben bereits nicht mehr, sagt Harold Schuck.

Von Johnny Cash über französische Chansons

Er gehört zu besagten Gründungsmitgliedern, ist begeisterter Beatles-Fan und besitzt selbst eigenen Angaben zufolge mehr als 25.000 Platten. Entsprechend groß ist sein Wissen: Am Kopf des Stammtischs stehend referiert er über das erste Album seiner Lieblingsband, über Johnny Cashs deutsche Lieder oder Schallplatten aus Schokolade. Der Rest hört zu, ist selbst ins Gespräch vertieft oder liest Literatur über Musik, die ein anderes Mitglied mitgebracht hat.

Auch das Schwelgen in Erinnerungen gehört zum Abend dazu. Foto: Mareike Keiper

Apropos Mitglied: Als Verein ist der Stammtisch nicht organisiert, eher als lose Interessensgemeinschaft – wobei die Geschmäcker durchaus unterschiedlich sind. Silvette Riedel zum Beispiel mag Musik aus aller Welt, gerne auch Chansons. „Aber das ist hier nicht so gefragt“, sagt sie und lacht, während sie in Richtung der anderen abwinkt. War sie in verschiedenen Ländern im Urlaub, habe sie auch musikalisch aufgeschnappt, was dort gerade beliebt ist, zum Beispiel in Ägypten. Als Weinliebhaberin sei sie über das Weingut auf den Stammtisch aufmerksam geworden, in dem er sich seit etwa fünf Jahren trifft. „Und ich interessiere mich für Musik.“ Deshalb sei sie dazugestoßen, immer offen für neue Entdeckungen.

Startschuss per Zeitungsannonce

Viele der Übrigen haben eher ein Faible für Rock und Pop, speziell für Oldies, darunter Bender. Der stieß bereits im Sommer vor 20 Jahren über eine der drei Oldie-Nächte dazu, die der Stammtisch einst veranstaltet hat. Den Beginn der Runde machte aber eine Zeitungsannonce. Die drei Freunde Schuck, Karl Kullmann und Paul Fortkord, die sich aus der Nachbarschaft kannten, wollten den Kreis der Plattenfans erweitern und schalteten das Inserat. Im Ergebnis sitzen nach wie vor zehn Leute am Tisch, deren Hobby tief geht. Thomas Meyer beispielsweise witzelt, er würde sich sogar nach seinem Tod zu einer Schallplatte pressen lassen. Seinen Bezug zur Musik fand er durch Fleetwood Mac und die Hippiezeit, seit der er bestimmte Bands und ihre Karrieren verfolge. „Aber wir sind eine aussterbende Spezies“, so der 63-Jährige.

Ein Faible für Konzeptalben

Es komme kaum Nachwuchs und langsam fehlten Leute. Hubert Eberle, das Küken im Bund, kam auch nur über Schuck dazu, der ihm Platten schenkte. „Sie sind haptischer“, schwärmt er und ergänzt: „Damals hatten die Musiker noch ein Konzept, die Künstler haben sich bei ihren Alben und der Aufteilung der Lieder etwas gedacht.“ Darüber hinaus gebe es auf Schallplatten auch fotografische Kunstwerke, die es wert seien, sie zu besitzen. Sein größter Schatz: eine Platte von Marilyn Monroe.

Was bei den Treffen läuft, unterscheidet sich. An diesem Abend ist es eine Rockband, die im Hintergrund musiziert. Gleichzeitig schwelgen die Mitglieder bei einem Glas Wasser, Wein oder Schorle in Erinnerungen oder erfreuen sich am Jubiläumsplakat, das Zeichner Steffen Boiselle erstellt hat. Ob sich der Stammtisch noch weitere 20 Jahre trifft, steht nämlich in den Sternen. Aber am ersten Montag im Monat um 18 Uhr geht’s fürs Erste auf jeden Fall weiter, da ist sich die Gruppe sicher.

Termin

Der Vinylstammtisch findet immer am ersten Montag des Monats ab 18 Uhr im Weingut Eberle in Grünstadt statt.