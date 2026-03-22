Erstmals war die Landesstiftung Villa Musica mit einem Kammerkonzert zu Gast bei den „Grünstadter Sternstunden“ des Kulturvereins.

Nicht allein das gut besetzte Auditorium im Haus der Stadtmission, sondern auch die rührigen Ehrenamtler im Kulturverein Grünstadt e. V. werden diesen Abend als eine der gefühlt leuchtendsten „Sternstunden“ im Reigen ihres ebenso übertitelten Konzert-Zyklus im Gedächtnis halten. Eine Premiere war es obendrein, erstmals machte die Landesstiftung Villa Musica hier Station. Und servierte ein Programm, das – zwischen Spätromantik und gemäßigter Moderne angesiedelt – mit seiner spritzigen Virtuosität und Experimentierfreude zuweilen keck herausforderte, keinesfalls aber verstörte und vor allem bestens unterhielt.

Wer als Stipendiat auf Schloss Engers Aufnahme findet, hat die höheren Weihen instrumentaler Fertigkeit in aller Regel schon erfolgreich durchlaufen. Und in der Tat: Die sechs jungen Interpreten, die aus Serbien, Kanada, Korea, Italien sowie Deutschland stammend dem Podium auch eine Prise multikultureller Übereinkunft verliehen, entführten das begeisterte Auditorium in einen Kosmos atemberaubender kammermusikalischer Höhenflüge.

Zwischen Prokofjew und Brahms

Einstudiert hatte die Werkfolge zwischen Prokofjew und Brahms der prominente spanischen Klarinettist und Villa-Musica-Dozent Pablo Barragán. Und gemeinsam mit der phänomenalen koreanischen Geigerin Eun Che Kim und dem 2024 mit dem „Villa-Musica-Stern“-Preis bedachten Pianisten Knut Hanßen ließ er im Zentrum der Performance Béla Bartóks 1939 komponierte dreisätzige „Contrasts“ wie einen Orkan aus Leidenschaft und feuriger Fabulierlust über die Bühne rauschen; Bartóks brillantes Werk, das den Verlust der Heimat bereits vor der Emigration aus Ungarn in die USA vorauszuleiden scheint und gleichzeitig der Nazi-Verrohung in Europa trotzig sein Beharren auf Identität entgegenschleudert, ist vor allem in den Ecksätzen spielerisch ein wahrer Hochseilakt.

Eun Che Kim nutzte all die grifftechnische Akrobatik, die Arpeggien, Flageoletts, Pizzicati und Tremoli, mit denen Bartók vor allem in den furiosen Ecksätzen geradezu um sich wirft, um in einem atemberaubenden Parforce-Ritt alle Klüfte und Winkel emotionaler Regionen auszuloten. Zusammen mit Barragán, dem vor allem das Kantable, das Urtümliche ins Notenblatt geschrieben, der deswegen aber mit seiner Klarinette nicht minder virtuos unterwegs ist, unterstützt vom minuziösen Taktgeber Klavier, gelingt eine atemberaubende, aufwühlende und heftige Adrenalin-Schübe freisetzende Interpretation.

Wildwütige Tanzseligkeit

In der den Abend eröffnenden „Ouvertüre über hebräische Themen“ von Sergei Prokofjew hatte der serbische Klarinettist Matija Raicevic im Klavierquintett zwischen Knut Hanßen, Klavier, Eun Che Kim und Yan Li, Violinen, Vittorio Banaglia, Viola, und Juliet Wolff, Cello, Platz genommen; und dem bei aller wildwütigen Tanzseligkeit doch stets wehmütigen Klezmer-Ton einfühlend in Szene gesetzt; stets sekundiert von fünf fabelhaft korrespondierenden und sorgsam ausformulierenden Partnern.

Eingebettet in diese überbordende Expressivität wirke das zwischen den beiden Werken platzierte Andante aus dem Klavierquintett fis-Moll des zeitgenössischen Pariser Tondichters Reynaldo Hahn fast wie ein Sedativum. Knut Hanßen am Klavier und die Streicher zelebrierten das stille, poetische Opus mit äußerster Behutsamkeit, entlockten den fein gesponnenen melodischen Verflechtungen all die kleinen kostbaren Nuancen, die das nur vordergründig beiläufig wirkende Werk zu so eindrücklicher Wirkung brachten.

Von sanfter Schwermut durchtränktes Opus

Nach der Pause das Klarinettenquintett op. 115 in der Schmerzenstonart h-Moll von Johannes Brahms; ein Spätwerk, das vor Emotion, Sehnsucht nach Heimat und Weltschmerz nur so strotzt. Es spinnt einen Kanon der Gefühle, der sich in reichem Melos, in stets trauerbeflorter Hinwendung zur ungarischen Folklore permanent verbreitert; ein von sanfter Schwermut durchtränktes Opus, dessen geniale kompositorische Anlage, dessen großer dramatischer Entwurf es unter die Leuchttürme kammermusikalischen Werke einreiht.

Und die fabelhaften, in vorzüglicher Übereinkunft agierenden jungen Spitzenmusiker schickten neben lupenreiner Spieltechnik und behänd virtuosem Zugriff vor allem Sanglichkeit und faszinierende atmosphärische Dichte über die Rampe. Wie gesagt - eine Sternstunde!