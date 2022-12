Villa Familia hat eine Spende von 10.000 Euro erhalten. Der gemeinnützige Jugendhilfeträger hat am Wettbewerb #zukunftsschaffer teilgenommen und sich im Bereich Inklusion gegen 152 andere Bewerber durchgesetzt.

Der Wettbewerb #zukunftsschaffer wurde von SAP initiiert und gemeinsam mit dem Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) umgesetzt. Dabei geht es um die Auszeichnung von Innovationen und kreativen Ideen, die für die Region zukunftsweisend sind. „Wir haben uns im Oktober mit unserer Kinderscheune beworben“, informiert Christoph Wack, bei Villa Familie für die Kommunikation zuständig. In der Kinderscheune sollen Jungen und Mädchen, die aufgrund schwerer biografischer Ausnahmesituationen eigentlich in einem Heim untergebracht werden müssten, in einer professionell betreuten Großfamilie leben. Mit diesem Projekt hat Villa Familia unter 153 Bewerbern im Bereich Inklusion den ersten Platz ergattert.

In der Kategorie wurden Vorhaben gesucht, die dazu beitragen, dass alle Menschen gleichberechtigt und selbstbestimmt am Gesellschaftsleben teilhaben können. „Wir werden das Geld für die Gestaltung des Außenbereichs nutzen“, kündigt Wack an. Das rund 2000 Quadratmeter große Gelände im Unteren Kurweg liegt am Wald und eignet sich für natur- und erlebnispädagogische Arbeit.