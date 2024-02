Sachschaden in vierstelliger Höhe hat eine Frau angerichtet, als sie am Freitag in Eisenberg beim Einparken auf dem Fundgrube-Gelände einen Unfall baute. Die Beamten berichten: Die 58-Jährige stieß mit ihrem Auto gegen einen korrekt abgestellten Wagen – und dabei war der Aufprall so heftig, dass das andere Fahrzeug in einen Zaun krachte. Polizisten fiel daraufhin auf, dass die Frau deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Sie musste zur Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.