Vier Grünstadter, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind in den letzten Tagen verstorben. Wie das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim mitteilt, waren zwei von ihnen über 80 Jahre alt und zwei über 90 Jahre alt. Alle waren gegen Covid-19 geimpft. In Grünstadt sind seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahre 40 Menschen an oder mit dem Virus verstorben. In der Verbandsgemeinde Leiningerland sind dem Virus 38 Menschen zum Opfer gefallen. Kreisweit sind 206 Menschen verstorben. Die Anzahl der Neuinfektionen lag zuletzt bei 450. In Grünstadt sind 35 neue Corona-Fälle hinzugekommen, in der Verbandsgemeinde 107. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 1885,7.