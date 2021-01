Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie finden in manchen Orten im Landkreis Bad Dürkheim die Weihnachtsbaumsammlungen durch Vereine oder Feuerwehren nicht statt.

Es ergeben sich daher Abweichungen zu den Angaben im Abfallkalender. In Kindenheim werden ausgediente Christbäume am Sammelplatz entgegengenommen (siehe Kalender), die Straßensammlung fällt aber aus. So ist es auch in Bockenheim. Der neu eingerichtete Sammelplatz am Leininger Ring 63, vor dem Bauhof, ist aber offen von Freitag, 15. Januar, bis Montag, 18. Januar. In Gerolsheim war ursprünglich auch kein Sammelplatz geplant. Er wurde extra eingerichtet. In Dirmstein findet die Sammlung an einem anderen Platz statt als im Abfallkalender angeben. Für Wattenheim und Carlsberg liegen zur Zeit noch keine näheren Informationen vor. Es wird gebeten, sich kurzfristig über die Abfall-App zu informieren. Für alle nicht genannten Orte haben sich keine Änderungen ergeben und es stimmen die Angaben im Abfallkalender.