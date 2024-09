Kinder, die im Jahr 2026 in die Grundschule kommen, haben ein Recht, täglich acht Stunden lang betreut und gefördert zu werden. So will es das Ganztagsförderungsgesetz (Gafög), das ab 2026 gilt. Eine Elternumfrage des Landkreises zeigt: Die Mehrheit würde diese Möglichkeit für ihr Kind gerne wahrnehmen. Welche Ergebnisse sie sonst noch liefert.

Auch wenn das neue Gesetz zur Ganztagsförderung erst ab dem Schuljahr 2026/27 greift – mit den Planungen dafür hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim