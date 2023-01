Anfang 2022 hat sich Bettina Schulz einen Traum erfüllt und in Grünstadt ein Fotostudio eröffnet. Sie betreibt es gemeinsam mit ihrer Tochter Maren und die beiden haben sich einiges vorgenommen. Unter anderem wollen sie bald ein Projekt speziell für Frauen ab 40 starten.

Ihr Leidenschaft fürs Fotografieren hat sie vom Vater, sagt Bettina Schulz. Der sei ein begeisterter Hobbyfotograf gewesen und habe auch ihr Interesse an dem Thema geweckt. „Ein Mentor aus Heidelberg hat mich gefördert und motiviert, diverse Kurse zu belegen, um mir ein fundiertes Wissen rund um die Fotografie anzueignen“, erzählt die 55-Jährige. Sie war ihr Leben lang selbstständig, hat als gelernte Hotelfachfrau mit ihrem Vater zusammen die Autobahnraststätte in Wattenheim, vielen als „Radda“ bekannt, geführt. In ihrem Privathaus aber richtete sie sich ein kleines Fotostudio ein, um ihrer Leidenschaft frönen zu können.

Seit 2014 ist Bettina Schulz die Neugeborenen-Fotografin des Grünstadter Kreiskrankenhauses, aber auch Familien- und Schwangerenfotografie und Naturaufnahmen gehören zu ihren Spezialitäten. Ihren Traum von einem eigenen großen Fotostudio hat sie aber erst Anfang 2022 in die Tat umgesetzt – ermutigt vom Zuspruch und der Unterstützung ihrer Tochter sowie ihrer Nichte. „Durch Zufall fand ich nachts beim Surfen im Internet dieses Studio, ein ehemaliges Getreidelager, bereits im Industrie-Design hergerichtet und renoviert“, erzählt sie. „Schon beim ersten Besuch wusste ich: Das ist es!“

Mit vollem Tatendrang ans Werk

Die 180 Quadratmeter am Verladeplatz sind offen gestaltet, durch große Fenster lichtdurchflutet und inzwischen auch mit zahlreichen Utensilien rund um die Fotografie ausgestattet. Es gibt verschiedene Hintergründe für Fotos, teils auf Leinwand gemalt, Felle und Kissen und speziell für die Neugeborenen-Fotografie einige besondere Kleidungsstücke in Mini-Ausgabe, die Babys besonders niedlich aussehen lassen sollen.

„Wir haben beispielsweise ein Nikolauskostüm in Babygröße, mit roter Zipfelmütze, roten Hosen und Mini-Schuhen extra für die Fotografie rund um Weihnachten“, erzählt Schulz lachend. Die Investitionskosten für das Studio liegen ihren Angaben nach im vierstelligen Bereich. Obwohl das Corona-Jahr 2022 schwer gewesen sei, um ein Geschäft zu starten, sei sie voller Tatendrang und hat kürzlich Unterstützung von ihrer Tochter Maren bekommen. „Sie ist ins Geschäft eingestiegen und managt als Assistentin den kompletten Background, macht das Marketing und die Organisation“, erzählt die Mutter.

Es soll eine Vernissage geben

Maren Schulz hat Politik und Spanisch studiert und eine Yoga-Ausbildung absolviert. In einem der Räume des Studios finden deshalb auch Yoga-Stunden statt. „Wir haben viele Ideen, sind hoch motiviert und brennen darauf, alles in die Tat umzusetzen“, sagt die Fotografin. Eines ihrer Herzensprojekte sei „Women Over 40“, das Anfang dieses Jahres in Angriff genommen werden soll. Bettina Schulz erklärt: „Wir möchten mit dieser Kampagne Frauen so zeigen, wie sie sind oder wie sie gern einmal sein wollen – ob Glamour oder Boudoir, ganz natürlich oder wild, die ganze Bandbreite wird in diesem Shooting ihren Platz finden.“

Die entstandenen Fotos sollen in einer Vernissage bei ihr im Studio ausgestellt und alle Frauen dazu eingeladen werden. „Den Erlös wollen wir dann an eine Organisation spenden, die Frauen unterstützt – vielleicht ein Frauenhaus“, sagt Bettina Schulz. Auch ein Unternehmer-Netzwerk mit Frauen aufzubauen, könne sie sich vorstellen.

Es gibt noch etwas anderes, das ihr wichtig ist. Viele Bilder sind heute digital, das findet Schulz schade. „Dabei geht so viel verloren, kein Mensch schaut sich doch alte Fotos auf dem Handy an“, klagt sie. Deshalb will sie „Bilder zum Anfassen“ machen, wie früher die Fotos von Oma und Opa. „Aufnahmen, in denen die schönsten Momente unseres Lebens festgehalten werden, echte Erinnerungsstücke, die von Generation zu Generation weitergegeben werden können“, wie Schulz es ausdrückt.

2021 ist die 55-Jährige für ihre Fotokunst gleich zweimal ausgezeichnet worden, und zwar beim Wettbewerb „The Portrait Masters Award“. Dort hat sie zweimal Bronze gewinnen können. Das Fotostudio am Verladeplatz hat derzeit noch keine regelmäßigen Öffnungszeiten, Termine gibt es nach Vereinbarung.

Info und Kontakt

Bettina und Maren Schulz, Verladeplatz 3, Telefon 0175 5233852, www.bettina-schulz.studio, E-Mail secretview@me.com.