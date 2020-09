Bei Polizeikontrollen am Sonntag sind einige Verkehrsteilnehmer aufgefallen, die nach Drogen- oder Alkoholkonsum am Steuer saßen. Kurz nach Mitternacht überprüfte die Polizei in Bockenheim einen 39-jährigen Fahrer eines Renault Transporters. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 12 Uhr mittags wurde ein 24-Jähriger in der Hauptstraße in Wattenheim erwischt, der unter der Wirkung von Drogen einen VW Golf lenkte. Die Fahrt war für den jungen Mann beendet und auch er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Um 16.45 Uhr wurde bei einem 31-jährigen Rollerfahrer in der Bodelschwinghstraße in Dirmstein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab knapp 0,7 Promille. In der Bissersheimer Straße in Kirchheim fielen zwischen 19.40 Uhr und 20.00 Uhr gleich zwei Fahrzeugführer mit Atemalkoholwerten von mehr als 0,5-Promille auf. Bei einer 42-jährigen Frau aus dem Raum Worms wurde ein Wert von über 0,8 Promille gemessen. Bei einem 59-jährigen Mann aus Mainz ergab ein Vortest einen Wert, der über 0,6 Promille lag. In allen Fällen wurden die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.