Von Helmut Dell

Viel Resonanz hatten die Spendenaktionen der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Eisenberg in der vergangenen Woche. Diese hatte sich mit mehreren Aktionen für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien stark gemacht. Aus dem Lahmacun-Verkauf vom Freitag nach dem Freitagsgebet in der Eisenberger Moschee durch die Frauengruppe, kamen Spenden in Höhe von 4400 Euro zusammen, hieß es auf Nachfrage. Bei der Spendenaktion der Jugendgruppe am Samstag auf dem Eisenberger Marktplatz, bei der türkische Köstlichkeiten geboten wurden, kam eine Spendensumme von 7300 Euro zusammen. Die Spendengelder werden auf das vorab beworbene Spendenkonto des DITIB-Verbands überwiesen.