Die Stadtwerke Grünstadt verschicken von Freitag an die Jahresabrechnungen an ihre Kunden. Geschäftsführer Albert Monath weist darauf hin, dass diese in diesem Jahr komplett anders aufgebaut und viel umfangreicher seien als in den Vorjahren – gesetzliche Vorschriften ließen keine andere Wahl: „Es sind sechs Blätter vorne und hinten bedruckt.“ Monath informiert darüber, dass es für die Kunden auch möglich ist, die Abrechnungen künftig per E-Mail zugesandt zu bekommen. Wer das wolle, solle den Stadtwerken die Mail-Adresse mitteilen.