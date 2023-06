Die RHEINPFALZ-Chefredaktion war am Freitag zur Stippvisite in der Lokalredaktion Grünstadt. Ein Punkt auf der Tagesordnung: Viel Lob für die Redaktionsassistentin Jenny Bauer, die ein Betriebsjubiläum feiert. Denn sie arbeitet seit 25 Jahren für den Verlag, seit 2014 organisiert die Sausenheimerin den Alltag der für die Unterhaardter Rundschau zuständigen Redakteure. Sie schickt zum Beispiel die Berichterstatter zu Terminen, kümmert sich um Abrechnungen, hält den Kontakt zu den Freien Mitarbeitern und ist oft erste Anlaufstelle für die Leser. Gewürdigt wurde die 45-jährige Mutter zweier Kinder jetzt unter anderem als „jemand, auf den Verlass ist, eine, die sich auskennt, die in die Bresche springt, wenn Not am Mann oder Frau ist, die mitdenkt“.