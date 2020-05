Da nun ab Mai wieder Gottesdienste gefeiert werden dürfen, lädt die protestantische Kirchengemeinde Kerzenheim am Mittwoch, 6. Mai, um 19 Uhr zum „Gottesdienst am Viehfeiertag“ in die evangelische Kirche ein. Seit 224 Jahren wird in Kerzenheim und Umgebung der „Viehfeiertag“ begangen. Dieser außergewöhnliche Feiertag erinnert an eine Viehseuche, die um 1796 die ganze Gegend heimsuchte. Nur eine Kuh soll damals überlebt und in einem Steinbruch im Langenthal durchgebracht worden sein. So wird es mündlich überliefert und auch, dass die Milch solidarisch geteilt wurde und alle Kinder davon bekamen. Tod für das Vieh bedeutete keine Milch für den Menschen und Schwierigkeiten die Felder ohne diese „lebendigen Traktoren“ zu bestellen. So war auch der Anbau von Getreide gefährdet. Schrecken, Not und Einschränkungen erfassten die Menschen. Und die Ortsoberen aus Politik, Gesellschaft und Kirche bestimmten in einem „Actum“, einer Verordnung, diesen Tag, fürderhin als „Buß-, Fast- und Bettag“ und in besseren Zeiten als „Lob- und Dankfest“ zu begehen. Jetzt, im Jahr der Corona-Krise hat dieser alte Feiertag besondere Aktualität. Beim Gottesdienst müssen unter anderem Mund-Nase-Masken getragen werden. Die Besucher, die mit Name und Adresse bei der Einlasskontrolle registriert werden, müssen unbedingt Abstand halten.