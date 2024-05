Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kerzenheim begeht man seit 1796 einen ganz speziellen Gedenktag: den Viehfeiertag. Eine ortstypische Besonderheit. Und auch 2024 hielt man in der Gemeinde die Tradition natürlich aufrecht: Zum freien Singen waren rund 40 Bürger in die evangelische Kirche gekommen.

Anette Risser, Walter Brauer und Isolde Wendel-Mang haben das freie Singen zum Viehfeiertag in Kerzenheim kuratiert. Die drei hatten 24 Lieder ausgesucht, ein bunter Mix aus Schlagern, Kirchen- und Volksliedern,