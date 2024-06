Unsichere Zeiten für Diabetiker: Seit Wochen ist das Medikament Victoza in den Apotheken im Leiningerland und Eisenberg vergriffen. Wann genau es Nachschub geben wird, ist ungewiss. Was Betroffene tun können und ob der Trend um die Abnehmspritze etwas mit dem Lieferengpass zu tun hat.

Prominente wie Tesla-Chef Elon Musk haben es vorgemacht: Statt mit schweißtreibendem Sport haben sie die ungeliebten Kilos mithilfe der sogenannten Abnehmspritze verloren. Ein Trend, dem sich manch einer gerne anschließen würde. Doch bei dem Wirkstoff handelt es sich meist um Medikamente wie Victoza, das eigentlich für Typ-2-Diabetiker gedacht sind. Und: Dieses ist seit vielen Wochen vergriffen.

Aber es gibt auch Nebenwirkungen, mahnt der Grünstadter Mediziner Jens Galan. Zwei seiner Patienten hätten die Behandlung mit der Abnehmspritze trotz Aufklärung über die hohen Risiken wegen Magen-Darm-Beschwerden und Kopfschmerzen nach kürzester Zeit wieder abgesetzt. Studien belegten, dass eine Quote von 38 Prozent der Studienteilnehmer Nebenwirkungen verspürten. „Bei vielen ist der Behandlungswunsch aber so stark, dass sie sich ,durchbeißen’.“ Nur sieben knapp sieben Prozent brechen die Behandlung Studien zufolge wirklich ab. Daher drängt sich die Frage auf, hat der Abnehm-Hype um das Medikament etwas mit den Lieferengpässen zu tun? Mehr dazu lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.